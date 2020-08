Piden la detención del golfista Angel “Pato” Cabrera

La justicia de Córdoba ordenó la detención del golfista Ángel Pato Cabrera (50)por violar la orden de restricción de acercamiento contra su expareja, quien lo denunció por violencia de género.

Este viernes se produjo un allanamiento en la casa del deportista tras la denuncia por parte de Cecilia Torres Mana, expareja del campeón del Masters de Augusta 2009. Agentes policiales fueron en busca del cordobés pero no lo encontraron. “Ordenaron la detención pero en su domicilio no estaba. Se encuentra en Estados Unidos y no pidió autorización para salir del país”, confirmó en declaraciones a TN Carlos Nayi, abogado de Cecilia Torres Mana, la denunciante.

“Hay dos causas penales elevadas a juicio oral y público en contra de Cabrera. En los próximos días debería comenzar uno. Una de las víctimas encendió las alarmas ayer, pidió ayuda y auxilio porque Cabrera violó cuatro órdenes de restricción”, informó el letrado y agregó: “Interpol debe localizarlo, detenerlo y traerlo al país”.

De esta manera, a la grave denuncia por violencia de género se sumó una infracción por violación a la condición de libertad, ya que tiene expresas indicaciones de no poder salir del territorio nacional sin antes dar aviso a la Justicia.

Cabrera se encuentra en los Estados Unidos donde desde el pasado jueves disputa el Campeonato Senior de golf de Ohio.

Las primeras informaciones aseguran que el golfista -además ganador del US Open, en 2007- se habría comunicado en cinco oportunidades con su denunciante, algo que tiene prohibido, ya que pesa sobre él una orden de restricción de acercamiento y comunicación.

Fuente: TN