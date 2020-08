Fórmula 1: Lewis Hamilton dominó en el Gran Premio de España

Demoledor, dominante, imperial: el británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, se impuso con solvencia en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se corrió en el circuito catalán de Montmeló, por la sexta fecha del calendario oficial.

Hamilton, que ganó cuatro de seis grandes premios en esta temporada, fue secundado por el holandés Max Verstappen (Red Bull Racing, +24,177) y por su compañero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas (+44,752). En tanto, Ferrari experimentó sensaciones encontradas, ya que abandonó el monegasco Charles Leclerc por problemas eléctricos que detuvieron el motor, mientras que el alemán Sebastian Vettel concluyó con un meritorio séptimo lugar.

CLASSIFICATION: END OF RACE

Another win for the imperious @LewisHamilton

Stroll leapfrogs Perez to take P4 after a penalty for Perez#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/sKiNuDdovV

— Formula 1 (@F1) August 16, 2020