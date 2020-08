El llanto de Gladys La Bomba Tucumana al contar los problemas de salud de su mamá

“Yo en mi casa y con mi madre, que ahora la tengo enfermita. Mi mamá está estable, gracias a Dios, y cuidándome obsesivamente con todo. Mi mamá tiene una internación domiciliaria hace dos años, tiene EPOC, nunca en su vida fumó, jamás tocó un cigarrillo. Imaginate el miedo que pasé en los primeros meses, después ya empezó como con una demencia y ahora está con Alzheimer”, manifestó Gladys La Bomba Tucumana este domingo en su visita a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece).

“Yo hablo de mi mamá y se me cambia la vida-dijo llorando- primero que la extraño porque yo bajo y está ahí y ahora hace un montón que no la veo, pero sé que está en buenas manos y ahora la extraño un montón a ella. Bien cuidada está, gracias a Dios, pero yo la verdad que la extraño muchísimo porque aunque ella está en su cama, no se mueve de ahí…”, relató la cantante.