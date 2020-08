Berni desmintió a la madre de Facundo y defendió a la Policía

La Policía Bonaerense hace 40 días que ya no investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Y tampoco interviene la Justicia provincial. No obstante, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, concentra la información sensible que llega a la administración. Axel Kicillof se comunicó con el responsable del área cerca de la medianoche del sábado, después que se conoció la noticia del hallazgo de un cuerpo en un canal a metros de la ruta nacional 3, en Villarino.

El contacto telefónico entre el gobernador y su ministro se repitió en la mañana de este domingo, temprano, según confirmaron fuentes de la Gobernación. Berni está aislado desde hace seis días porque tiene COVID-19. Y al mediodía quedó involucrado en una acusación de la madre del joven, Cristina Castro: “Me dolió llegar y ver al fiscal (federal, Santiago Ulpiano Martínez) que hablaba con Berni“. La mujer sostiene que a su hijo lo hizo desaparecer la fuerza de seguridad y considera que hay responsabilidad en la conducción política de esa institución.

Al rato, el encargado de las políticas de seguridad negó la afirmación de Cristina Castro, en un reportaje televisivo. “Es una mentira más de las tantas que circulan permanentemente“, aclaró en diálogo con el canal de noticias A24, pero evitó confrontar: “A una madre no hay nada que decirle en estos momentos“, agregó. En el ministerio dicen que ya no reciben información oficial sobre la investigación.