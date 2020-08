Lanata “La marcha es el costo que paga el Gobierno por hacer todo a los empujones”

Jorge Lanata opinó sobre el banderazo del #17A que se realizó este lunes en distintos puntos del país, que fue convocado por sectores de la oposición por redes sociales y que tuvo como consigna una serie de reclamos hacia el Gobierno, entre ellos el rechazo al proyecto de reforma judicial y el manejo de la cuarentena para afrontar la pandemia de coronavirus. También habló de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“No fue una movilización con una consigna unificada, lo cual creo que es bueno. La consigna central tiene que ver con la Justicia pero también hay bronca por la indefinición de la extensión de la cuarentena. Este es el costo que el Gobierno tiene al haber metido leyes que no tenían nada que ver con lo que está pasando”, señaló el conductor de PPT Box (eltrece) en diálogo con TN Central.

“Había un compromiso del propio Gobierno cuando declaró la Ley de Emergencia de no meter leyes que no tuvieran que ver con el tema de la pandemia, y sin embargo metió de todo. Creo que el costo de hacer todo a los empujones es un poco esto. Al Gobierno le preocupa porque de otro modo no hubieran atacado esta marcha como la atacaron”, agregó el periodista.

Asimismo, Lanata, al igual que ya lo hizo en su programa, volvió a marcar una diferencia entre la pandemia y la cuarentena y cuestionó el manejo que el Ejecutivo hizo de la segunda: “Ellos van a estirarla lo más que puedan”. Y señaló: “El argumento en algún momento se rompe”.

“Se ve mucha gente en la calle, ya nadie está respetando la cuarentena y esto al Gobierno le preocupa. La gente está harta, uno no puede juzgar, por ejemplo, al comerciante o al mantero que sale (a vender) porque está pasando hambre”, precisó.

Además, cuestionó los dichos de Alberto Fernández cuando hizo el anuncio de que se iba a producir en la Argentina la vacuna de Oxford para combatir el coronavirus, al indicar que “es un papelón” lo que dijo el mandatario porque “se adjudica logros de empresas privadas”.

Sobre Cristina Kirchner

El conductor también dio su visión sobre la situación judicial de la vicepresidenta y manifestó: “Hay algo que no podemos ignorar y es que el kirchnerismo ganó, la gente lo votó. Estamos hoy sufriendo los costos de eso. Cristina tiene una escarapela ¿por qué no da un indulto, que sería un camino rápido? o lo hace porque no quiere reconocer que es culpable”.

“Se votó que la vicepresidenta de la Argentina, procesada, asumiera. Eso se votó” concluyó Lanata.

Fuente: TN