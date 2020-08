Oscar Cano de SEOC, le respondió a las autoridades de la FET que acusaron al gremio de presentarse en forma violenta y patoteril en los comercios.

“Estoy molesto y le pido al señor Guardia que no le mienta a la sociedad, primero no pagan las horas extras y segundo habíamos acordamos que las ventas serían viernes y sábado de 9 a 18 hs, no hasta las 20 hs.

“No somos patoteros, al contrario con lo que gastaron en patovicas podrían haber pagado las horas extras”, comentó.

