Trabajadores delivery protestaron en Concepción: Piden mayor seguridad

Los repartidores de comida y otros rubros han salido este martes a la calle a protestar por los reiterados hechos de inseguridad que vienen sufriendo en la localidad de Concepción.

“Todas las noches la historia es la misma, nos atacan en cualquier lugar de la ciudad“, dijo uno de los casi 90 manifestantes. “Me robaron la moto en Moreno al 2500 antes de las once de la noche, antes quisieron entrar en mi domicilio, ahora me roban mi herramienta de trabajo, así no se puede seguir. Solo queremos trabajar, no pedimos nada más“, dijo otro.

En tanto, el comisario local, Luis Lazarte, comentó, “Tuvimos una charla cordial donde ellos nos manifestaron la situación que atraviesan y nos pidieron más presencia policial en las calles. Habrá una diagramación de seguridad, el jefe Regional ordenó un operativo especial para el resguardo a los delivery y ellos tendrán números telefónicos para que puedan comunicarse directamente con monitoreo, patrulla motorizada y comisaría“.

FUENTE: Bajo La Lupa