Crecen los casos de coronavirus en la Capital tucumana

En los últimos días, crecieron de forma exponencial los casos de coronavirus en la Capital tucumana. Hasta el último reporte difundido anoche por el Ministerio de Salud, Tucumán totaliza un total de 671 positivos desde que comenzó la pandemia.

El director de Salud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Eduardo Gómez Ponce, explicó la situación en diálogo con Los Primeros: “Desde que se anunció la circulación viral comunitaria, comenzó a acentuarse en Capital la porcentualidad de casos. El 80% de los casos que se registraron en las últimas horas son de Capital, lo que significa que hay una presión epidemiológica dada la densidad poblacional”.

“Esto del Covid-19 me hace acordar al dengue: es un 50 y 50 por ciento de responsabilidad. El Sistema de Salud lo está manejando de manera correcta. El otro 50% queda bajo la responsabilidad individual de las familias. Por eso, se les pide que cumplan a rajatabla con las medidas. Creo que la gente está entrando en un miedo, pero productivo. Ahora todos usan barbijo. Al virus solo se lo puede combatir cumpliendo con las medidas. Cada uno está tomando conciencia. Esto es dinámico”, apuntó.

Gómez Ponce se mostró preocupado por las aglomeraciones del fin de semana largo y la marcha realizada el lunes 17 de agosto: “En 14 días vamos a tener resultados de esta situación. Por el Día del Niño, hubo aglomeraciones en el centro, pero se respetaron las medidas. Me preocupa la marcha del lunes. Estamos en un momento epidemiológico a nivel mundial complicado. Esto no es una mentira. Si la gente no toma conciencia, en los próximos días se verán los resultados. Después no le echen la culpa al Sistema de Salud. Si la gente no toma conciencia, se tendrán que hacer cargo”.

A su turno, el subdirector de Salud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Juan Marcelo Sagra, recordó que el Municipio no dejó de trabajar en las otras patologías. “Estamos reforzando las medidas de seguridad con promoción y prevención en salud, cómo tenemos que cuidarnos. Estamos trabajando con enfermedades no transmisibles, como hipertensión o diabetes. Seguimos atendiendo, la gente tiene que continuar con los controles. Estamos fortaleciendo el trabajo”, destacó.