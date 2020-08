Docentes del plan FinEs no cobran sus haberes desde 2019

Educadores de jóvenes y adultos reclaman que hace nueve meses no cobran. Los trabajadores del plan FinEs sostienen que tienen sueldos de entre $2.200 a $7.200.

Este grupo de personas, alrededor de 4.000 docentes, se encargan de brindar soporte y apoyo escolar destinado a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, que cursan el último año de la educación secundaria como alumnos regulares y adeudan materias sin haber alcanzado el título.

Sin embargo, los profesionales que se encargan de llevar adelante este programa, no cobran sus haberes desde hace varios meses.

“Todavía no nos pagaron lo que trabajamos en 2019, al día de hoy somos muchos los trabajadores que no percibimos nuestros haberes a través del depósito bancario. Además, este año quedamos sin trabajo porque no nos designaron los cargos. Estamos pidiendo también que tengamos estabilidad laboral”, expresaron.