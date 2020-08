Podrían liberar al asesino de Valentín Villegas

Valentín Villegas, de 15 años, fue asesinado en octubre de 2018 cuando intentó evitar que le robaran el celular a su amiga. Por el hecho, Franco “El Tuerto” Valdez fue condenado a prisión perpetua en marzo pasado. Los plazos están a punto de vencer y, para que Valdez siga tras las rejas, el fiscal Carlos Sale debe solicitar al tribunal una prórroga a los jueces que lo condenaron.

Santiago Villegas, padre de Valentín, explicó: “El 21 de octubre se cumplen dos años del asesinato de mi hijo. Queríamos homenajear a nuestros seres amados y no vamos a poder por la pandemia. Vamos a seguir luchando. Existe una clara posibilidad de que el asesino de Valentín quede libre porque su condena no está firme. En el juicio le extendieron la prisión preventiva hasta que la condena quede firme. Como la Corte Suprema no se ha expedido, el 16 de septiembre puede quedar en libertad, esperando en su casa que la condena quede firme”.

“Nosotros no podemos comprar la tranquilidad. Tenemos un vacío que no podemos llenar con nada. Pedimos mediante la Fiscalía que se extienda la preventiva hasta que la condena quede firme. Estamos esperando la respuesta del Fiscal y cuáles son las posibilidades reales de impedir esto. Si de mí depende, este hombre no va a salir a la calle. Que lo dejen libre a este animal es una aberración. Nos castigan por mendigar justicia. Vamos a dejar nuestra última gota de sangre en la calle. Tenemos que dejar la vida por todos. Los tucumanos tienen que ver lo que estamos viviendo, porque esto nos va a llegar a todos y estamos tratando de prevenir”.