UTA confirma dos casos positivos de coronavirus

Uno de los sectores más afectados con la pandemia es el del transporte público. César González de UTA habló sobre el tema con la periodista Marisa Suárez y confesó que viven una”situación desesperante porque no podemos recibir todo el dinero adeudado. Hasta acá no tenemos ninguna posibilidad de percibir los sueldos, analizaremos y seguramente tomaremos alguna medida porque no nos queda otra alternativa”.

“Tenemos reuniones con los empresarios constantemente, sabemos que la recaudación cayó un 70% y lo que se reúne no alcanza para los costos operativos de la empresa, ni para pagar sueldos. Acá nación no manda los fondos de compensaciones tarifarias de Junio y Julio, hasta que no promulguen la Ley de Presupuesto pero hace 120 días que venimos con el dialogo”, expresó.

“Es imposible poder seguir prestando servicio en estas condiciones, seguramente implementaremos medidas de fuerza y mañana lo daremos a conocer”, anunció.

Al finalizar la charla hizo referencia a los casos de coronavirus en choferes de colectivos. “Tenemos dos compañeros que dieron positivo de coronavirus, pero son con contacto estrecho, no lo se contagiaron prestando servicio así que están aislados”.

Por su parte Jorge Berreta de AETAT, sostienen que tiene el conocimiento de tan solo un chofer con coronavirus.