Delincuentes vuelven a atacar en el pasaje Japón al 2200

Dos delincuentes que habían asaltado hace dos semanas a un repartidor quedaron filmados por una cámara de seguridad en el pasaje Japón al 2200, barrio Victoria, en la zona sur de la Capital, y el video se viralizó.

No sólo no fueron presos sino que volvieron al mismo sitio, sabiendo que estaban siendo filmados, para asaltar a otra persona y robarle la bicicleta. Joaquín Giménez, la segunda víctima, dialogó con Los Primeros.

“Volvía a casa del médico, en el centro. En la puerta de mi casa, dos ladrones me encerraron con la moto, me robaron la bici y me persiguieron para robarme otra pertenencia. Días atrás, asaltaron en el mismo lugar a un delivery. Son las mismas personas en la misma moto, comparamos los videos. Pagamos cuidadores pero aún así estos malvivientes se las ingenian para hacerle daño a la gente”