Por falta de pago, UTA amenaza con parar los colectivos el próximo lunes

César González, secretario general de la UTA Tucumán, advirtió este miércoles por la tarde que analizan parar el servicio del transporte público de pasajeros el próximo lunes. La medida de fuerza es la recurrente en este último tiempo, la falta de pago de salarios.

“Si no tenemos respuesta hasta el viernes, seguramente vamos a tomar medidas de acción directa el próximo lunes. Lo estamos evaluando. Todavía no podemos percibir las remuneraciones del mes de julio y el 50% del aguinaldo que quedó pendiente. No tenemos respuesta todavía”