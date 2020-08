Reunión calve entre Messi y Koeman

Debido a la incertidumbre que existe con respecto al futuro de LIONEL MESSI, en Barcelona pusieron primera e iniciaron el “operativo seducción”, algo que ya dejó en evidencia el propio Josep María Bartomeu en conferencia de prensa.

“Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Es el número 1 y lo tenemos nosotros. Y cada proyecto que se hace se hace pensando en eso y en hacer crecer sus cualidades. En el nuevo proyecto Koeman cuenta con Messi”, explicó el presidente azulgrana, dejando en claro que el futuro del club se armará alrededor de la figura del futbolista argentino. Y, para reafirmar este concepto, agregó que “He hablado con Koeman y me ha dicho que Messi es el pilar de su proyecto”.

Antes de hablar con los medios, el directivo jugó su primera carta y levantó el teléfono para hablar con Jorge Messi, padre y representante del deportista argentino. Según informó El Larguero, programa que se emite por la Cadena SER, Bartomeu le manifestó al agente que la Pulga es intransferible y una pieza fundamental dentro de la institución.

Con este escenario planteado, Bartomeu tiene la intención de realizar un cónclave vital para el futuro del Barcelona este fin de semana. En esta reunión en la que se hablará del futuro del equipo también estarán presentes Lionel Messi y Ronald Koeman, el flamante director técnico del conjunto azulgrana. Allí le mostrarán el nuevo proyecto al ’10′ y buscarán convencerlo de seguir ligado a la institución. El argentino, de 33 años, actualmente tiene contrato hasta junio de 2021 y una cláusula de salida de 700 millones.

Además de los elogios públicos hacia la Pulga, el presidente culé también mostró otras cartas antes de organizar este trascendental encuentro. Por ejemplo, tomó la decisión de despedir a Eric Abidal, quien era el encargado de llevar adelante las negociaciones en el mercado de pases.

Tras la salida de Ernesto Valverde se produjo un cortocircuito entre el plantel y el ex defensor francés. El por entonces director deportivo sostuvo que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna”. Estas palabras no le cayeron bien al capitán, quien no dudó en contestarle: “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno debe ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

El reemplazante del ex deportista galo dentro de la secretaría técnica será Ramón Planes, quien era su segundo al mando.

Bartomeu anticipó en conferencia de prensa que, además de Lionel Messi, los intransferibles del equipo serán Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet, Frenkie De Jong, Semedo, Osumane Dembélé, Ansu Fati y Antoine Griezmann. De esta manera dejó entrever que varias figuras de peso, como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal o Ivan Rakitic podrían tener puesto el cartel de transferibles.

Vale destacar que dentro de esta segunda nómina se destacan las presencias del delantero uruguayo y el lateral izquierdo español, que son integrantes del núcleo íntimo de Leo dentro del Barcelona. El argentino suele juntarse a comer o ir de vacaciones con ellos.

El diario As, por su parte, informa que podría haber otro encuentro importante para el mundo azulgrana. De esta reunión formarían parte el director técnico Ronald Koeman y los cuatro capitanes del primer equipo: Lionel Messi, Gerard Piqué (tras la eliminación afirmó que si él es un problema se alejaría del club), Sergio Busquets, Sergi Roberto.

Agazapados y expectantes de lo que suceda en este cónclave estarán tres clubes: Inter, PSG y Manchester City. Ayudados por inversores chinos, qataríes o emiratíes, respectivamente, estas tres instituciones son algunas de las pocas que podrían hacerle frente a la contratación del argentino.