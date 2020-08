Mi Negocio Personal: cómo subirte al boom de ventas online

A pesar de la crisis económica y el impacto de la pandemia, el eCommerce no detiene su marcha. Por el contrario, parece no tener techo: en lo que va de 2020, viene registrando números récord de la mano de una adopción masiva que, claramente, no tendrá vuelta atrás.

Este avance llegó para quedarse, fruto no solo de la maduración de la oferta, sino también de la demanda: los compradores le “perdieron el miedo” a lo digital y se acostumbraron a la practicidad de adquirir bienes y servicios por esta vía.

Se trata además de un fenómeno transversal a todo el comercio local: desde pequeños negocios a las grandes cadenas, todos se sumaron (o contemplan hacerlo) a esta verdadera revolución 4.0.

Atenta a este escenario, que todavía tiene mucho lugar para sumar nuevos players, Telecom decidió salir a jugar fuerte con “Mi Negocio Personal”, una novedosa plataforma para que las empresas, sin importar el tamaño, puedan montar su negocio online en pocos pasos y acceder a una “vidriera virtual” de millones de potenciales clientes.

Se trata, además, del momento ideal para incorporarse a esta ola: según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, son más de 20 millones los “e-shoppers” que realizan compras online en el país.

Es más: solo en abril se registró casi un 90% de aumento en la cantidad de productos vendidos a través de la web, tendencia que se consolidó con el correr de estos meses de aislamiento.

A esto se suman datos recientes de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que revelan que buena parte de los profesionales y “entrepreneurs” apuntan directamente a alternativas digitales para dar a conocer y comercializar sus productos. Asimismo, aquellos que aumentaron sus ventas por este canal, lo hicieron entre un 20% y hasta en un 60%.

En definitiva, todavía queda mucho por ganar, y la telco no quiere quedarse afuera de esta nueva tendencia.

El negocio en la Nube

Telecom diseñó Mi Negocio Personal para que profesionales, empresas de todo tipo, emprendedores y clientes de su servicio de telefonía digitalicen su experiencia comercial, pudiendo incluso customizar la experiencia a gusto.

En un segmento que ya posee todo tipo de opciones para montar un negocio en Internet, la firma apuntó sus cañones a hacerse fuerte en el valor agregado que puede aportar a la experiencia y su portfolio de productos.

MI NEGOCIO PERSONAL

· La plataforma permite crear una tienda online de manera rápida, sencilla y personalizada. Una nueva de manera de conectar a emprendedores con clientes.

· Sólo es necesario crear una cuenta, agregar la foto del producto, nombre, precio, stock disponible e integrarlo a los métodos de pago preferidos.

· Permite configurar la forma de entrega, retiro o a domicilio y los contactos a los que los que se lo va a vender, eligiendo la red social preferida.

· El cliente (posible comprador) recibe la propuesta con un link. Completa los datos de la compra, el pago y el tipo de envío y el vendedor recibe el pedido para entregarlo del modo elegido.

· Se puede compartir el catálogo a otros vendedores, embajadores o influenciadores que pueden compartirlo a sus contactos para ofrecer los productos y servicios a su propia comunidad a través de sus redes sociales y el vendedor original recibe las ordenes de pago y de pedidos directamente.

· El vendedor obtiene datos en tiempo real de las transacciones e integrando su sistema de stock, multiplica sus oportunidades de venta.