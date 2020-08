Piden la detención internacional del “Pato” Cabrera

La fiscal de la Cámara II en lo Criminal y Correccional de Córdoba, Laura Batistelli, pidió este jueves la detención del golfista Ángel “Pato” Cabrera, en línea con la solicitud que ya había presentado el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Cristian Griffi, por la presunta violación de las restricciones impuestas en la causa de violencia de género iniciada por su expareja.

“En ambos casos se le ha dictado el pedido de captura. El miércoles lo hizo el Doctor Griffi y este jueves, a pedido de esta Fiscalía y en razón de una serie de elementos que dan pie a ello, se le pidió la revocación de su estado de libertad y la captura. Al estar en un país extranjero, la captura tiene que ser a nivel internacional. La señora jueza ha hecho lugar al pedido de la Fiscalía. Ya queda en manos de Interpol”, explicó Laura Batistelli en diálogo con TN.

Además, agregó: “La defensa de Cabrera dice que él no está en condiciones de materializar su vuelta al país porque los aeropuertos de la Argentina están cerrados y no hay transporte aéreo. La realidad es que Cabrera se fue el 22 de julio del país con destino a los Estados Unidos y la situación era similar a la de ahora”.

Miguel Gavier, abogado del deportista afirmó que su defendido regresará a la Argentina, pero “con las condiciones de garantías de mantenimiento de la libertad”.

Además de romper la orden de restricción para acercarse a una expareja que lo había denunciado por violencia de género, Cabrera está acusado de no presentarse para ser notificado de la elevación a juicio de una causa por haber viajado a los Estados Unidos para participar del torneo de veteranos de Ohio, reservado para mayores de 50 años y con tres millones de dólares en premios.

Según explicó el letrado a La Nación, Cabrera está “imposibilitado de regresar” a territorio argentino “porque no hay vuelos, pero ni bien pueda volver lo hará”, aunque reclamó “garantías para mantenimiento de la libertad” del golfista.

“Vamos a hacer valer su inocencia porque él lo es en ambos procesos”, manifestó Gavier, mientras que aseguró que “no existe ninguna restricción para que Cabrera pueda salir del país o de la ciudad”. En ese sentido, añadió: “Siempre ha estado a disposición de la Justicia, a nosotros no nos han notificado nada ni de inicio de juicio ni de la existencia de cinco días para presentarse”.

Carlos Nayi, abogado de la denunciante Cecilia Torres Mana, le explicó a TN: “El viernes 14 de agosto en horas de la tarde se ordenó allanar el domicilio del Pato Cabrera en un country de Córdoba. Porque este hombre estaba en libertad provisoria, debiendo cumplir y respetar una serie de condiciones impuestas desde la Justicia. Cuando esto sucede, se encuentran con que este señor no estaba en ese domicilio ni en ninguna provincia del país”. Y añadió: “Había una sospecha que luego se convirtió en certeza: estaba en Estados Unidos participando de un torneo de golf”.

La justicia argentina no tiene tratados de extradición con Estados Unidos por lo que se complica ubicar al acusado. Por eso se requiere la colaboración de Interpol. “Este hombre pisa tierra argentina, y queda detenido. Donde sea localizado en el mundo, es interceptado, detenido y conducido a la Argentina”, alertó el abogado.

La denuncia por violencia de género: “Decía que yo era de él o de nadie”

Por su parte, la denunciante Cecilia Torres Mana relató las situaciones de violencia de género que denunció desde 2016. “Me preguntaban en la Justicia por qué no me alejaba de él. Porque me amenazaba a mí y a mi familia, no podía separarme. Y cuando estuve separada me amenazó y temí por la vida de mis familiares, decía que yo era de él o de nadie, no había forma de sacármelo de encima”, expresó Torres Mana, de 36 años, en declaraciones al diario La Voz.

Torres contó que Cabrera la amenazaba y la perseguía, porque “él tenía en mente que yo podía estar con alguien más”. Recordó que el golfista le prohibió ver a su hermano Cristian y desde que conoció a su familia no la dejaba tener contacto con ellos. “No podía ver a mi mamá que se estaba muriendo de cáncer, porque decía que podía conocer a otra persona”, aseguró.

“Él tiene una vida muy turbia, por la gente y los gustos con los que se maneja. Me obligaba a aceptar sus otras relaciones. Cuando en la tele salía algo de violencia familiar, me insultaba a mí y también a las mujeres, decía que era culpa nuestra”, continuó.

Por último, la mujer manifestó: “Él era una persona muy difícil, me decía que ‘al Pato Cabrera nadie lo para. Si me van a detener, no voy a volver a la Argentina”.

