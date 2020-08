El periodista Gustavo López dio positivo para coronavirus

El periodista especializado en deportes Gustavo López tiene coronavirus. La información fue confirmada por el comunicador este jueves por la tarde en su programa de radio, luego de haber recibido el resultado del hisopado al que se había sometido.

“Quiero decir que me dio positivo el examen de COVID-19. Fui por las dudas a hacerme el estudio, no sentía nada, apenas un dolor de cabeza. Un compañero nuestro había dado positivo, por lo que desde la radio me dijeron que por precaución me fuera a hisopar”, detalló el periodista que trabaja en Fox Sports y Radio La Red.

“Llamé por teléfono, pero me dijeron que tardaban 72 horas en venir. Era mucho tiempo. Entonces agarré el auto y me fui a un centro médico cerca de mi casa. Me preguntaron por los síntomas, pero no los tenía. Apenas un dolor de cabeza. Entonces me dicen que con eso no alcanzaba para hacer el test, que me volviera a mi casa. Entonces les dije que había tenido algo de fiebre a la madrugada. Entonces sí, me hicieron el hisopado”, continuó.

Cuando López regresó a su domicilio, estaba confiado de que iba a dar negativo. De hecho le dijo a su familia que se quedaran tranquilos. “Cuando me mandaron el resultado y decía positivo, no lo podía creer. Me la jugaba que iba a dar negativo por cómo me sentía”, afirmó en su programa de radio.

El periodista, que informó su contagio durante los primeros minutos de la emisión, se encuentra con síntomas muy leves. “Te agarra un poco de bronca. Perdés el invicto cuando menos lo merecías. Hice las cosas bien, no me reuní ni con familia ni con amigos. Llevaba a la radio mi plato, mi cuchillo, mi tenedor, mi comida. Todo el tiempo alcohol en gel. Con muchos cuidados. Hice todo bien. Pero eso no significa que no te puedas contagiar”, aseguró.

“Lamentablemente me pasó. No hay que tenerle miedo, por suerte somos jóvenes y sanos. En unos 10 o 12 días voy a estar en condiciones de donar plasma. Me da pena estar encerrado. La voz se me notaba un poco partida. Todo esto alteró el orden de las tres personas que viven en mi casa”, contó.

López no hizo el programa del mediodía. No estaba de buen humor. Sin embargo sí decidió encabezar la emisión de la tarde. Ahí fue, justamente, donde dio la noticia de lo que le estaba pasando. “Es lo que me toca, ahora a tirar para adelante. Esto recién empieza, espero tener solo estos síntomas, faltan diez días. Menos mal que me hice el hisopado”, cerró.

Fuente: TN