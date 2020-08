Crimen de Javier Chocobar: Piden que la condena quede firme

El cacique Javier Chocobar, integrante de la comunidad de Chuschagasta, fue asesinado el 12 de octubre de 2009. El 24 de octubre de 2018 culminó el juicio. Se condenó a Darío Amín a 22 años de prisión, y a los ex policías Luis “el niño” Gómez a 18 años y José Valdivieso a 10 años.

A casi dos años de la condena que recibieron, los condenados fueron liberados por la justicia al no quedar firme la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Por este motivo, miembros de la comunidad de Chuschagasta pidieron justicia.

“Se está demorando el cuarto voto. Si no hubiese pandemia, estaríamos acampando. No tenemos respuestas. Tenemos miedo que los relatores, que son terratenientes, influyan en el caso y no lo dejen votar al Dr. Estofán a favor de la comunidad. La sentencia no está firme hasta el día de hoy y ellos quedan libres. Pueden ir a la comunidad y cometer los mismos hechos que en el 2009. Hace más de 10 años que pedimos justicia”, expresó Audolio Chocobar.

En este sentido, indicó: “Tenemos que creer en la Justicia porque para eso están. En este caso, que es muy claro, no se puede desvirtuar nada. Hacemos responsables a la Corte y al Estado si nos pasa algo, porque seguimos recibiendo amenazas. Queremos vivir tranquilos en nuestra comunidad”.