Caos en el tráfico en la plaza Independencia por una protesta

Un corte en el tráfico provocado por los trabajadores del ingenio San Juan generó una discusión en la plaza Independencia, en la esquina de 25 de mayo y 24 de septiembre. Los bocinazos no cesaron. “No nos pueden encerrar, se bajó el pasajero que traía”, expresó a Los Primeros un taxista, visiblemente molesto.

El ingenio San Juan continúa sin el suministro del servicio de gas, a pesar de las reiteradas solicitadas por parte de la jueza Mirta Casares a la empresa Gasnor. Durante esta mañana, los trabajadores del ingenio San Juan acudieron a la sede ubicada en avenida Avellaneda. Aseguran que la deuda no corresponde a la actual empresa arrendataria y que, además, el pago para la reconexión ya fue saldado, por lo que no entienden por qué todavía no cuentan con el servicio. Sin gas el ingenio no puede funcionar, por lo que la zafra no puede dar comienzo y así, alrededor de 400 familias se ven muy perjudicadas. Más tarde se movilizaron a la plaza Independencia.