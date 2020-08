El decano de Medicina instó a la conciencia social

El decano de la Facultad de Medicina, Mateo Martínez, expuso en el Comité Operativo de Emergencia (COE) ante la nueva situación de emergencia sanitaria y el creciente aumento de contagios. El mismo exhortó el trabajo coordinado de las áreas del Estado y brindó recomendaciones a la población e instó a la responsabilidad social, sobre todo de los jóvenes y el uso del barbijo.

“Básicamente el análisis planteaba dos ejes centrales, uno de ellos es el hecho de que estamos ante un problema de toda la sociedad, no solamente del sector salud, todos debemos comprometernos en cuidarnos los unos a los otros, ratificar el esfuerzo que tiene que hacer salud, seguridad y protección social para garantizar la seguridad alimentaria de las personas”

El otro punto que enumeró fue, “tenemos que insistir en el trabajo territorial. Hoy la gente está preocupada en que dice su intendente, su delegado comunal, su referente barrial, es decir, todos percibimos que la enfermedad golpeó la puerta de nuestras casas y estamos esperando que la autoridad más cercana nos indique el camino a seguir por eso, la importancia del trabajo del enfoque territorial que hoy se ha analizado con mapas como corresponde con gente del Ministerio del Interior”, explicó.

“Estamos en una escalada de casos, no cabe dudas, es un momento intenso para que nos cuidemos, los ciudadanos debemos tener cierta tranquilidad y mucha esperanza, por ejemplo, Tucumán está en 1700000 habitantes, comparado con Santa Cruz que tiene menos habitantes y tiene la misma cantidad de contagios que nosotros. Vamos a aumentar seguro los casos, pero comparo como una provincia que tiene la cuarta parte de habitantes que Tucumán y un territorio demográfico mucho mayor tiene la misma cantidad de contagios que nosotros, nuestra provincia está expuesta porque es una provincia de paso, altamente poblada pero aun así hay un esfuerzo colectivo de la sociedad y de los distintos sectores del Estado que controlan y trabajan. Sin dudas habrá más casos, es difícil predecir ese comportamiento, pero creo que estamos en una situación controlable si cada uno pone de su parte”

Con respecto a retroceder de fase, el facultativo expresó que “eso implicaría entorpecer el desarrollo económico, un sector de la sociedad, si cada fase que está abierta cumple con su protocolo y se esfuerza vamos a controlar esto. Algunos no cumplían, fueron denunciados, si cada uno cumple no hay necesidad de volver atrás, de lo contrario no”, aseguró.

Y continuó, “si se cumplen esas condiciones no va a colapsar el sistema de salud, ahora si no se cumple sí. Si toda la sociedad es cuidadosa en lo que ya conocemos, en las medidas que el sistema de salud viene recomendando desde un principio, hay constantes mensajes de ello, vamos a llevar mejor esta situación y con mejor control”, cerró.