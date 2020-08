Jujuy: Si la curva sigue subiendo, en capital habrá cierre por 14 días

Sobre la sugerencia nacional de hacer una cuarentena estricta por 14 días, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, señaló que “si la curva en capital sigue creciendo entrará en fase 1, o los barrios” en que eso ocurra. Reveló que el operativo sanitario iniciado en los barrios capitalinos busca evitar que más casos lleguen a camas críticas con respirador

Ayer recorrieron Alto Comedero con el operativo sanitario y Bouhid aclaró no se trata de un testeo masivo, sino que apuntan a disminuir la demanda de camas críticas y para eso también avanzan con éxito en tratamientos de cascos de oxígeno.

Detalló que el operativo sanitario incluye la búsqueda de “sintomáticos” para dar tratamiento temprano y solo se testea al advertir síntomas. También buscan gente que no tuvo atención de salud, plantean un eje educativo, y controlan y captan a adultos mayores de riesgo, con diabetes, hipertensión o cáncer y que estén solos, para llevarlos a hoteles o lugares disponibles, si aceptan. “Hemos encontrado gente que estaba sola, tenía cáncer, que había estado sintomática, se la ha testeado y dado asistencia”, dijo, y aseguró: “si hay elementos, corresponde testear bien, no es importante testear mucho sino bien; el testeo está indicado en el sintomático”, dijo. Además buscan controlar la medicación no Covid para adultos mayores, estén con diabetes, hipertensión u otra afección; y llegar con la medicación para Covid al que tiene síntomas.

A ello sumaron tratamientos aprobados por Anmat experimentales: el uso de plasma, ibuprofeno y cascos de oxígeno a presión, “que están evitando que los pacientes entren a respiradores”, dijo. Tienen 50 cascos en funcionamiento y entregaron algunos al sistema privado de Libertador, San Pedro y Perico, para evitar que lleguen a las camas críticas con 20 días de ocupación.

Los cascos necesitan aire comprimido y oxígeno, y con gran resultado disminuyeron el “giro cama” , menos internación y que pacientes sigan en sus domicilios.

También al llegar al 90% de la ocupación en terapia intensiva, compraron y contrataron 90 camas privadas, luego 60 con oxígeno y atención médica .

Sobre la dotación de oxígeno, explicó que los pacientes complicados con neumonía “consumen casi un tubo de oxígeno de los grandes cada doce horas”, y por ello adquirieron a una empresa privada de Tucumán 180 tubos, y sumaron otros 100 que llegarán de Buenos Aires.

Además anunció que están haciendo obras de oxígeno y de aire comprimido en los hospitales de Fraile Pintado, La Mendieta, Perico y Palpalá para que usen los cascos, evitando ocupar un terapista.

“Seguimos buscando médicos, enfermeros y kinesiólogos terapistas”, afirmó, apuntando a un recambio.

En torno al servicio de Telemedicina y 0800 dijo que se pasó de no haber contestado casi el 40% de las llamadas a un 10%. Sumaron médicos de Córdoba y Rosario para telemedicina y ascienden casi a 300, y se sumaron médicos del Instituto de Seguros de Jujuy, voluntarios, del sistema de APS, y no descartan necesitar más si aumentan los casos. Consultado sobre la situación del hospital de Libertador explicó que en el “Oscar Orías” la situación está controlada, con regreso de médicos que se habían contagiado y una curva descendente de contagios.

Sobre los fallecimientos ocurridos en domicilios este mes, dijo que “no queremos negar ninguna realidad pero hay gente que tuvo acceso al sistema, se ha atendido, ha vuelto al domicilio y ha fallecido. Otra que no llegó a tener acceso al sistema de salud, y demandó atención y no la tuvo, y otra que ha fallecido de muerte súbita que no ha llegado ni siquiera a llamar al sistema de salud. Tenemos casos de gente que llamó, fue el Same, quiso derivar al paciente y se negó”, apuntó.

En San Pedro comenzó a crecer la curva de contagios y por eso estará en zona roja. Sostuvo que la Provincia contrató a médicos de Córdoba, Buenos Aires, y de Misiones llegaron dos

Sobre la posibilidad de derivar pacientes a Salta, dijo que no es sencillo mover críticos en horas de ambulancia y dificultades de acceso.

Acerca de la provisión de elementos de protección para el personal de salud, Bouhid dijo que hay de todo, los gremios fiscalizan y entregan bajo firma.

Fuente: El Tribuno