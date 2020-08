Ofelia Fernández “Hay quienes siempre van a defender a las corporaciones antes que a las personas”

La legisladora porteña por el Frente de Todos Ofelia Fernández apoyó a través de su cuenta de Twitter el DNU que declaró servicios públicos esenciales a la telefonía celular, a internet y a la televisión paga y en cuestión de minutos su postura generó comentarios a favor y en contra, en relación a la sorpresiva medida que tomó el presidente Alberto Fernández.

“No hay que alterarse por las alarmas que han encendido quienes siempre van a defender a las corporaciones antes que a las personas. No responden ni responderán a la lógica, no comprenden derechos”, apuntó la legisladora porteña contra las personas que critican la reciente medida.

