El “archivo” de Fernando Iglesias que compromete a Alberto Fernández en una marcha

Luego de las masivas manifestaciones que hubo en el país el 17 de agosto último en reclamo de la extensión de la cuarentena y el proyecto de reforma judicial, el diputado nacional Fernando Iglesias publicó un video de 2013 en el que Alberto Fernández cuenta que participó de una marcha similar en contra del gobierno de Cristina Kirchner.

“Excelente, @alferdez acá. No se lo pierdan”, escribió Iglesias en su cuenta de Twitter donde sumó imágenes de archivo del programa El juego limpio, donde el actual primer mandatario expresaba su descontento con la administración de su ahora vicepresidenta.

La marcha a la que había asistido Fernández era el cacelorazo 18A, que fue convocado a través de las redes sociales y donde se protestaba en rechazo a la polémica “democratización” de la Justicia, además del repudio a la corrupción y los reclamos por las jubilaciones.

“Vi mucho enojo, mucha indignación. Razonable indignación de la gente en este caso. Lo que ha hecho la Presidenta con el tema judicial es de una gravedad inconmensurable”, le decía Fernández a Nelson Castro.

Además, remarcaba: “Me parece que es muy razonable que la gente reaccione así, es muy grave lo que ha pasado, lo que pasa. La presidenta le está diciendo a esta multitud que no los escucha, que ella va a seguir gobernando para la otra mitad y lo único que hace es seguir dividiendo”.

“Este relato que la presidenta propone la verdad me enoja mucho, me hiere mucho, porque hiere la inteligencia y lastima la credibilidad y confianza de muchos que confiaron en ella. A mí me parece que tiene que tomar cuenta de esto. Es de una magnitud enorme”, señalaba.

Asimismo, este año, días después del banderazo del 17A, y ya siendo Presidente, sostuvo: “No nos van a doblegar, los que gritan no suelen tener razón”.

Por otra parte, en el video publicado por el diputado opostior, Fernández también acompañaba a la gente que había “reaccionado”. “Gracias a Dios que la gente reacciona, y quisiera que los senadores que votaron esto en verdad empiecen a disculparse, y que la gente no se olvide los nombres, solo para no confiarles más la cosa pública”.

Y les enviaba un mensaje a sus “compañeros peronistas”: “Les digo a los que están en el Frente para la Victoria que deben avergonzarse de lo que están votando. Cuando los jueces sean todos Oyarbides, ¿qué vamos a decir nosotros? Lo que está pasando es de una gravedad enorme”.

Por último, Fernández decía: “Nosotros no podemos caer en el verticalismo de esta locura. La presidenta piensa que las cosas malas hechas por ella son buenas. Bueno, presidenta, nos está mintiendo y quiero que no nos mienta más. Quiero que la gente me escuche y se dé cuenta”.

