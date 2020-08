España plantea a las comunidades restricciones de movilidad por el rebrote

El empeoramiento de la evolución epidemiológica en España de la pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa del Gobierno de Pedro Sánchez la posibilidad de implantar restricciones de movilidad en las comunidades autónomas similares a las de la Fase 2, pero sin tener que decretar de nuevo el estado de alarma, informa El Español, que cita fuentes de varios gobiernos autonómicos.

Si Sanidad no observa un cambio en la tendencia actual de los datos —que este viernes ascendían a más de 3.600 contagios en un solo día— España podría dar pasos atrás en su ‘nueva normalidad’ y volver, según dichas fuentes, a situaciones “similares a las de la Fase 2”, si bien las limitaciones de movilidad estarían circunscritas a la comunidad y no al ámbito provincial.

Estas medidas alternativas, más flexibles, podrían ser presentadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la próxima reunión Interterritorial de Salud, el jueves 27 de agosto. Esto también podría afectar al inicio del curso escolar, que se vería retrasado en función de cómo evoluciona la situación tras las nuevas restricciones impuestas.

Por el momento, el objetivo del Gobierno es poner en marcha medidas legalmente viables sin tener que pasar por el Congreso, como ocurrió con el estado de alarma.

Tal y como indicaba este mismo sábado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la opción del Ejecutivo es que sean las comunidades, bajo su coordinación, las que combatan la pandemia con sus herramientas.

“Nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo”, ha afirmado en una entrevista en RNE.

Esta semana, Illa pedía a las comunidades que las nuevas restricciones acordadas para frenar el coronavirus se apliquen “con el máximo rigor” para controlar el avance del coronavirus.

Según el último informe disponible del Ministerio de Sanidad, correspondiente a este viernes, el 4,4% de las camas disponibles en los hospitales españoles ya están ocupadas por pacientes Covid, que ascienden en total a 4.703. De ellos, 1.297 pacientes corresponden solo a Madrid, que cuenta también con 137 ingresados en las UCI.

Aragón es la comunidad con mayor porcentaje de camas ocupadas con pacientes Covid, un 13,6%, seguida de Madrid (9,8%) y País Vasco (9,1%).

Además, los ingresos hospitalarios en todo el territorio española superan las altas: 765 han sido hospitalizadas en el último día frente a 658 que recibieron el alta.

La advertencia por parte de Fernando Simón en su última comparecencia era clara: “Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Es momento de parar. El que detectemos mucho no quiere decir que no haya transmisión, y cada día tenemos más”.

