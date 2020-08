PSG-Bayern Munich, la gran final de la Liga de Campeones

La temporada que parecía no tener fin, tendrá su final. La Champions League, en un formato atípico, tendrá su definición. El “Super 8” que encontró sede en Portugal a partidos únicos, llega al partido por el título: Bayern Munich-PSG buscarán consagrarse en Lisboa. Con los dos equipos definidos, la final tendrá lugar este domingo, a las 16 -hora de la Argentina- en el estadio Da Luz, de Lisboa, que, como en los demás partidos, se jugará sin la presencia de público y con suplementario de 30 minutos en caso de igualdad. La transmisión para nuestro país será a través de ESPN 2 y Fox Sports. También se podrá ver on line a través de ESPN Play, Flow y DirecTV GO.

El martes, PSG goleó a Leipzig por 3 a 0, con un gran partido del argentino Ángel Di María, autor de un gol y dos asistencias. Con este triunfo, el conjunto francés se convirtió en el primero de los finalistas. Mientras que el miércoles Bayern Munich derrotó por 3 a 0 a Lyon en la segunda de las semifinales.

Las probables formaciones

Paris Saint-Germain (4-3-3): Sergio Rico; Juan Bernat, Kimpembe, Thiago Silva y Thilo Kehrer; Marco Verratti, Marquinhos y Ander Herrera; Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé. Entrenador:Thomas Tuchel.

Bayer Múnich (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, David Alaba, Niklas Süle y Alphonso Davies; Thiago Alcántara y Leon Goretzka; Serge Gnabry, Thomas Müller e Iván Perisic; Robert Lewandowski. Entrenador: Hansi Flick.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Así se jugará la final

Domingo 23