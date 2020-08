Coronavirus Tucumán: 12 casos positivos en el barrio “El Sifón”

Los vecinos del barrio Juan Pablo II, más conocido como “El Sifón” vieron sus rutinas alteradas en los últimos días debido a la confirmación de al menos 12 casos de coronavirus, lo que llevó al gobierno provincial a través del Ministerio de Salud a realizar diversos operativos en búsqueda de personas que presenten patologías o hayan tenido contacto estrecho con algún paciente confirmado, y también para concientizar sobre el modo correcto de actuar ante esta situación de pandemia.

La ministra de Salud, Rossana Chahla, señaló “Pedimos a la población de la zona que haya tenido contacto con personas Covid positivo que se llegue a este Caps Eva Duarte será asistido y como vínculo estrecho será derivado para hisopar”, exhortó la titular de la cartera sanitaria y llamó “a los vecinos no salir si no es necesario, el virus circula con las personas, acá tenemos 12 casos y queremos que no se sigan contagiado. Va a depender de ustedes que podamos disminuir esta propagación del virus”.

Las primeras informaciones indican que los contagiados en el barrio “El Sifón” son parientes directos de una mujer que falleció por Covid-19 y habrían estado cerca de la misma incluso durante su velorio.