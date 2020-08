Una enfermera Famaillense brinda su testimonio sobre la pandemia y la salud pública

María es enfermera y hace 11 años que trabaja en el sistema de salud pública. Actualmente se desempeña en la torre de enfermedades emergentes y nos comenta cómo es estar en la primera línea de combate ante una pandemia que castiga duramente al mundo.

Inició la carrera de enfermería profesional por acompañar a una amiga “no tenía ni noción de la carrera, no me veía trabajando en medio de sangre o en medio de olores ni nada que me descomponga el estómago” añade María, quien al iniciar su jornada laboral destina mucho tiempo a vestirse con la ropa y el equipo que la protege de un contagio. Ella sabe que de este momento del día, puede depender su vida.

“Siempre tengo presente a Dios, pido que todo pase y que proteja a mi familia. La verdad esta enfermedad juega mucho con lo emocional. Uno necesita tanto el abrazo de sus seres queridos para evitar sentirse solo, pero a la vez estás consciente que mantener la distancia es la mejor forma de cuidarlos “.

No es la primera vez que la enfermera debe enfrentarse a este tipo de situaciones ya que a lo largo de su carrera profesional trabajó con otras enfermedades contagiosas “trabaje durante la pandemia de la Gripe A, yo ya estaba recibida y con una hija pequeña. Debido a esta pandemia obtuve el nombramiento porque el sistema de salud necesitaba personal urgente y me anime a concursar por mi cargo”

Trabaja en una guardia de 12 horas nocturnas y el número de pacientes que atiende va variando de acuerdo a las guardias.

“La semana pasada eran 7 positivos, esta semana teníamos 6 sospechosos y 12 positivos. Al final del día fueron 18 y quedaron internados ”

El temor es constante “Te tiembla el pulso cuando tenes que cambiar la vía por ejemplo” y además agregó “Cuando me tocó atender mí primer paciente con covid me temblaron las piernas, tenía mucho miedo y a la vez sentí mucha pena por que esa persona era un camionero oriundo de jujuy al que se le va realizando 3 hisopados y aún continúa con una carga viral alta”.

“La gente que está internada la pasa mal, aunque su estado de salud sea estable o asintomático. La soledad pasa factura cuando se espera el resultado del hisopado y se confirma el diagnóstico. Están solos, no se permiten visitas, únicamente pueden entrar los enfermeros y médicos y somos conscientes que debemos reducir al mínimo el tiempo de exposición y contacto. Solo podemos estar allí el tiempo estrictamente necesario porque este virus es mucho más potente que otros como la Gripe A por ejemplo”

Pero el día no acaba al terminar la jornada laboral “Viajo a casa en mi auto particular. No me manejo en colectivo porque emocionalmente salís del hospital con una carga emocional muy pesada que se convierte en miedo. Tenes miedo de contagiar aunque sabes que no sos portador del virus, ese miedo subconsciente siempre está, aunque tengas todos los EPP.

Llego a casa y antes de tocar las llaves o el picaporte me coloco alcohol. Cada mañana antes de salir dejó una caja en la puerta para colocar allí las zapatillas y la cartera al volver y luego de rociarla con alcohol, entro a bañarme con agua caliente y mucho jabón. La ropa de trabajo y la que usé para volver a casa la pongo en remojo con agua caliente y luego la lavo. Cuando terminó todo este procedimiento paso el trapo de piso con lavandina por todos los lugares de la casa que transite al volver, y recién me voy a dormir. Trato de no tener tanto contacto con mi hija y con el resto de mi familia.”

Al ser consultada sobre la falta de responsabilidad social añadió que siente una mezcla de odio, bronca, impotencia y que también está situación no es una cuestión política sino cuestión de salud “Los que dudan deberían prestar servicio y asistir a pacientes de covid al menos por un día y ahí verán que esto no es broma”.

Los aplausos en los balcones ya mermaron o desaparecieron, pero el trabajo de los enfermeros y de todo el personal de la salud aumentó considerablemente, y no solo en Amba, también en el interior del país y ahora Tucumán lo vive en carne propia. Este testimonio es similar al de miles de tucumanos que se esfuerzan todos los días y dan lo mejor en su profesión para superar esta pandemia.

Esta pequeña nota es una forma de visibilizar el trabajo de aquellos que no tienen la posibilidad de salir a diario por la televisión, la radio o el periódico pero se juegan a diario la vida para cuidar la salud de todos. Seamos responsables, ¡Cuidemos de quienes nos cuidan!.

Fuente: El Famaillense