Para Mirtha Legrand, “la marcha del 17 de agosto fue un triunfo”

Desde que empezó la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, Mirtha Legrand tomó la acertada decisión de no continuar al frente de su histórico programa, cediéndole el lugar a su nieta, Juana Viale. Y este domingo, fue una emisión muy especial, ya que que la “Chiqui” salió al aire a través de una llamada telefónica, donde se mostró contenta por volver a hablar con la joven actriz y de comunicarse nuevamente con los televidentes.

Mirtha contó que Adrián Suar le pidió que vuelva en octubre pero que por el momento no puede confirmar su regreso porque está “muy asustada y esperando que salga la vacuna”. En una parte de la charla fue consultada por Diego Pérez-uno de los invitados a la mesa-sobre la multitudinaria protesta contra el Gobierno que se realizó el pasado lunes 17 de agosto. “Fue un triunfo. He visto todos los gobiernos, todas clases de concentraciones, pero lo que yo vi el otro día fue impresionante, no hay que despreciarla”, aseguró.

También, la conductora vio con buenos ojos el acercamiento entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. “Me gusta, me parece bueno que el Presidente y Larreta se unan. Tenemos que vivir en armonía, encima de la pandemia, vivir peleando, no es bueno”, dijo.

En la charla que se extendió por varios minutos durante el almuerzo, Juana Viale le hizo saber: “Yo te voy a cuidar tu lugarcito, mientras lo necesites yo te lo guardo, abuela”, dejando de lado los comentarios que se generaron en las últimas semanas cuando la acusaron de querer quedarse con el programa de su abuela, después de una entrevista que brindó en TN con Luciana Geuna. Lo cierto es que ella intentó bajarle el tono a estas declaraciones, y Mirtha se mostró orgullosa de su labor.

“Yo te agradezco, querida, ha sido un esfuerzo tuyo enorme porque no es fácil hacer este programa. No es fácil. Creeme que has tenido una evolución que me sorprendió. Yo te voy a contar una cosa, muchas veces lloro, lloro de felicidad cuando te veo”, comenzó asegurando la figura de El Trece, que recibió y contestó todas las preguntas de sus invitados, dejando en claro que sigue tan informada como siempre lo estuvo.

Pero fue en ese momento, donde dejó una confesión realmente muy fuerte, sobre las emociones que está sobrellevando en esta cuarentena. “Lloro por orgullo también, pienso: ‘Dios mío, esta chica a la que yo iba a buscar para ir a la plaza’. Nacho también, que es productor, todo me emociona. Quiero decir también que tengo otro nieto, Rocco, que es maravilloso también”, sostuvo sobre los hijos de Marcela Tinayre.

“Cuando vuelvas voy a hacer un programa donde yo te voy a entrevistar a vos”, le dijo Juana a la Chiqui, mientras ella confesaba que le encantaba la idea. En ese momento la actriz volvió a remarcar su disgusto con quienes especularon con que Mirtha no iba a regresar al programa y que ella era la elegida para suplirla. “Para todos los que piensan que me voy a quedar con el programa de mi abuelita, les voy a mandar un besito en la frente”, lanzó Juana.

Fuente: Teleshow