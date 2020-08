Aguilares: Rompieron el vidrio de un local comercial para robar

Este fin de semana un local comercial, ubicado en Galería Plaza frente al principal paseo de la ciudad, fue victima de robo.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, los delincuentes rompieron parte de la vidriera y con una barreta forzaron la puerta para poder ingresar. Se llevaron mercadería y una balanza.

“Rompieron el vidrio y entraron, la alarma los ahuyentó pero tuvieron tiempo para robarme algunas cosas, entre ellas la balanza. Me siento enojada, vulnerada, impotente, pero me sentí nuevamente robada cuando fueron a buscar la policía y lo único que encontraron fueron escusas, se tenían mínimo que alinear los planetas para que fueran a ver y tomar la denuncia. Ahora lo único que me queda por hacer es lo que siempre me enseñaron… Trabajar para arrancar de nuevo” relato Lourdes Muñoz, propietaria del local.

No es la primera vez que esto sucede y que la policía no llega al lugar por falta de móvil. Lo curioso y llamativo es que el gobernador Juan Manzur inauguró hace poco la nueva comisaría en Aguilares, donde además, entregaron dos camionetas donadas por la intendencia y un auto recuperado del delito otorgado por el Ministerio Público Fiscal.

En esa oportunidad, el ministro de Seguridad, Claudio Maley comentó que “son instalaciones nuevas que estarán al servicio de la comunidad”, pero la realidad es que la nueva Comisaria de Aguilares ni siquiera tiene teléfono.

Fuente: APT Aguilares