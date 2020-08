El piloto de rally Fabián Scalora dio positivo para coronavirus

Un momento difícil. Eso es lo que está viviendo Fabián Scalora. “Me diagnosticaron positivo por covid-19”, le contó el piloto a Motorplus Tucumán. “Estoy complicado, rogando poder salir. Unas oraciones por mí no vendrán mal”, agregó.

Fabián está internado en el Centro de Salud. “Estoy con suero y medicamentos. Esto que estoy pasando es minuto a minuto, esperando y tratando de que no se agrave”, sostuvo.

El contacto con el múltiple campeón de rally se hizo vía mensajes de WhatsApp. Prefiere no hablar, porque, según contó, se agita. Le pedimos que le deje un mensaje a la gente, sobre todo para aquellos que hacen caso omiso a las directivas de salud que dieron oportunamente las autoridades. Y él lo hizo…

“Para todos esos que siguen pensando que no existe el coronavirus, o que dicen que no es nada, le digo que se cuiden. Es muy feo todo esto. Con esta enfermedad no hay pergamino ni clase social. Te das cuenta lo importante que es la salud. La estoy pasando muy mal. Pero tengo fe y mucha fuerza todavía para pelearla”.

Para Fabián, toda la fuerza y el afecto. Y nuestras oraciones para una pronta recuperación.

Fuente: Motorplus