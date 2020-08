El CGCET reafirma su postura en contra de los nombramientos discrecionales

El presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Carlos Edgardo Corrales, dialogó con Los Primeros sobre el libre acceso a la información pública y los nombramientos discrecionales.

“El Colegio viene bregando por el acceso a la información pública desde hace mucho tiempo. Estamos convencidos de que los servidores públicos tienen que estar a disposición de la sociedad. Estamos acompañando al Colegio de Abogados que hizo una presentación”, sostuvo. Y agregó: “Venimos bregando por cargos concursados y gane el mejor preparado”.

Corrales consideró que, en estos tiempos de pandemia, “la actividad económica está absolutamente resentida”. “Esperamos que se tomen medidas al respecto y que podamos despegar. Los tiempos que vienen van a seguir siendo difíciles”, apuntó.

Acerca de la presión tributaria, Corrales aseveró que “no se trabajó en reducir la presión fiscal”. “Además de la ayuda que se está brindado, la presión tributaria debería ceder”, subrayó. “Creemos que no es solo aliviar la presión tributaria, sino rediseñar el gasto público. Parece que es una mala palabra para las autoridades. Hay que hacer una reingeniería de la estructura del Estado. Estamos pidiendo a nivel nacional, provincial y municipal. No tiene tinte político. Ninguna reforma tributaria llegará a buen puerto si no se analiza el gasto público”, manifestó.