Cómo cuidar la salud mental de los adultos mayores en tiempos de pandemia

Durante la situación epidemiológica actual, a través de los consultorios virtuales se brinda contención y asistencia a los adultos mayores que así lo requieran.

El director general de Salud Mental y Adicciones del Siprosa, doctor Walter Sigler, comentó que durante el aislamiento domiciliario que se recomienda a los adultos mayores las consultas que más recibe el Sistema de Salud están relacionadas con patologías como depresión y trastornos de ansiedad.

“El adulto mayor no está ajeno a la situación mundial, de los grupos etarios es el que más temor tiene. Razón por la cual tenemos algunos adultos mayores que pasan por cuadros depresivos o trastornos de ansiedad, siendo la ansiedad anticipatoria la que más perdura en algunos de ellos. La asistencia que se está dando es en base a los pedidos que hace la familia o que ellos mismos solicitan y la contención que se brinda es de forma virtual”, agregó el profesional.

Además, aquellos adultos que requieran algún tipo de tratamiento específico, se lo hace en el domicilio si las condiciones lo permiten. “No nos olvidemos también que no todo es afectivo o emocional, sino que en nuestros abuelos también está la cuestión orgánica, metabólica. Para esos cuadros, en la medida que se pueda sostener, se hace una internación domiciliaria”, afirmó el Sigler.

Por otro lado, en caso de haber cuadros que requieran una internación por una mayor complejidad, se la realiza con medidas de bioseguridad muy rigurosas para evitar el menor contacto del adulto mayor con las instituciones sanitarias.

El profesional además agregó que es importante el acompañamiento familiar. Desde el Siprosa se brindan herramientas para que se manejen los canales afectivos y de comunicación: “Muchas veces no hace falta medicar al adulto mayor, sino que muchas veces lo que hace falta es hacerlo sentir identificado por lo que es y lo que significa dentro de su sistema familiar, confirmarlo ahora con las maneras limitadas que tiene de ser, que puede ser por razones físicas, por ejemplo, porque no puede salir y no puede tener una vida social como tenía antes. Entonces lo mejor es brindarle alguna tarea específica y valorizar lo que verdaderamente puede hacer, como ayudar en alguna tarea del hogar o incentivarlos para que puedan tener acceso a la comunicación virtual, que de por si a muchos abuelos los está ayudando mucho dentro de sus posibilidades de manejo de redes sociales”.

En caso de necesitar contención, pueden solicitar un turno virtual a través de Salud Escucha (0800 4444 999) o llamar a los siguientes números para recibir asistencia:

– Hospital de Clínicas Ntra. Sra. Del Carmen: 0381-4276303 – Todos los días de 8 a 18 hs.

– Hospital J. M. Obarrio: 0381-4330781 – Lunes a viernes de 8 a 18 hs.

– Centro. De rehabilitación Las Moritas: 3815855678 – Lunes a viernes de 8 a 18 hs.

– Área Programática Sur: 3813618068 – Lunes a viernes de 8 a 18 hs.

– Hospital Gral. Lamadrid de Monteros: 3813621677 – Lunes y miércoles de 8 a 13 hs. – Jueves de 13 a 18 hs.

Fuente: Ministerio de Salud Pública