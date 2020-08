Inflexible: la frase de Koeman a Messi en la reunión que alimentó la tensión en Barcelona

El FC Barcelona vive horas clave y decisivas para su futuro. Tras la histórica eliminación en cuartos de final de la Champions League a manos del Bayern Munich, el club catalán afronta una importante renovación. El primer paso fue designar al director técnico holandés Ronald Koeman como sucesor de Quique Setién.

Tras algunas reuniones con Josep María Bartomeu (presidente) y Ramón Planes (director deportivo -reemplazó a Erik Abidal-), el flamante entrenador se comunicó con jugadores de peso para anunciarles que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. Dentro de esta nómina figuran nombres de la talla de Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic y Samuel Umtiti.

Por su parte, en las últimas horas el DT también se comunicó con Gerard Piqué, Jordi Alba y Serbio Buquets para confirmarles que serán parte del primer equipo, aunque con una salvedad. El volante ya no será un indiscutido y correrá desde atrás con Frenkie De Jong, quien se correrá al centro del campo. Además, para esa posición también llegó Miralm Pjanic (mediante un trueque con Juventus por el brasileño Arthur).

La otra gran reunión que se dio en el mundo azulgrana fue la que protagonizaron Koeman y Lionel Messi. Las primeras informaciones que surgieron desde España expresaron que la Pulga le manifestó sus dudas al director técnico y que se sentía “más afuera que adentro” del Barcelona.

Ahora Deportes Cuatro contó en detalle lo sucedido en ese cónclave, en el cual una frase que esbozó el holandés generó enojo en el argentino. El entrenador le dijo al capitán que “iba a ser inflexible, que llegaba con sus condiciones y que la prioridad será el equipo”.

Lionel Messi se debate si seguir o no en Barcelona (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)Durante el encuentro, el ex estratega del Valencia y Everton “le advirtió que se acabó la autogestión en el vestuario”, ya que su idea es la de “terminar con algunos hábitos de la plantilla”. Este medio asegura que “la reunión acabó con Messi descontento y sorprendido”.

El canal deportivo explica que “no fue una reunión como Messi se esperaba”, ya que “Ronald Koeman estuvo firme y duro y nada cercano con el argentino”. Además recalcaron que “el ambiente que se vivió fue tenso”.

No obstante, vale aclarar que para el director técnico el ’10′ azulgrana sigue siendo la piedra angular del proyecto deportivo y que el equipo se armará en torno a su figura. Se estima que en las próximas horas la Pulga se expresará y dará a conocer si continúa o no en el conjunto español. A la expectativa de esta decisión se encuentran clubes como PSG, Manchester City e Inter.

En lo que respecta al armado del nuevo plantel, además de los arribos de Miralem Pjanic, Trincao y Pedri (la dirigencia cerró estos fichajes antes de la llegada de Koeman), el director técnico le habría pidió a los dirigentes contratar un marcador central para suplir la factible ida de Umtiti, dos laterales (para que sean relevos de Semedo y Alba), un mediocampista y un centrodelantero (la principal opción es la de Lautaro Martínez).

Por otra parte, el presidente Josep Maria Bartomeu anticipó hace algunos días que “algunos contratos deberán adecuarse” a la actual situación financiera del club debido a la pandemia económica provocada por el coronavirus. Según informó el programa El Club de la Mitjanit, de Catalunya Ràdio, la entidad azulgrana le pedirá a Piqué, Busquets, Alba y Sergi Roberto una revisión de sus fichas.

