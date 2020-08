Cómo actuar frente a casos confirmados de COVID-19 en oficinas públicas

A pedido del Ministerio de Gobierno y Justicia, desde Salud Pública se realizó una charla informativa a personal de organismos públicos de la provincia, para conocer el procedimiento ante estos casos.

“Desde el Ministerio de Salud expusimos sobre la bioseguridad, y cuando hablamos de esto no solamente lo relacionamos a los hospitales, sino también a la bioseguridad que debe existir en las oficinas públicas. Tuvimos una exposición muy buena del doctor Rogelio Calli, epidemiólogo, que nos explicó qué posibilidad tenemos de contagiarnos”, contó la titular de la cartera sanitaria, doctora Rossana Chahla.

Y añadió: “Si soy una persona con COVID-19 positivo y no uso barbijo, tengo altas posibilidades de contagiar a otros. Ahora bien, si no estoy contagiada pero estoy con una persona que sí lo está; si uso mi barbijo y ese individuo no lo usa, tengo la posibilidad de contagiarme. Si los dos usamos barbijo, tenemos muchas menos posibilidades de contraer la enfermedad. Pero si además de usar el barbijo, estamos separados a más de dos metros, la posibilidad prácticamente es nula”.

En ese sentido, la capacitación realizada por profesionales del Sistema Provincial de Salud fue informativa pero sobre todo práctica. Se abordó qué es lo que hay que hacer, cómo ventilar los lugares de trabajo, evitar los amontonamientos, y dividir la asistencia del personal al establecimiento.

“La mitad o un cuarto del personal, rota en grupos cada 15 días, no ocupa los mismos espacios o si los ocupa, éstos deben ser ventilados y desinfectados”, aclaró la ministra.

Asimismo, pidió expresamente a los trabajadores de organismos públicos, que si un compañero es confirmado con coronavirus, inmediatamente todos los que tuvieron contacto con esta persona deben comunicarse con el Ministerio de Salud. Desde el Siprosa se brindará la información oportuna de cómo proseguir y las medidas que se realizarán.

“El virus puede estar en algunas superficies entre 2 a 24 horas. Ante esta situación que no sabemos exactamente cuánto dura, la mejor recomendación que podemos hacer es la limpieza con algún elemento que sabemos que desinfecta o mata al virus, como detergente, lavandina o amonio cuaternario”, recomendó la funcionaria.

En tanto, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, dijo: “Fue una brillante exposición que dieron distintas autoridades y profesionales del Ministerio de Salud. Se puso en conocimiento tanto a referentes gremiales como a referentes de distintas instituciones u organismos del estado provincial. Justamente a no tener miedo, simplemente a tener conocimiento de qué hacer con ello, y a quiénes contactar esta situación; partimos de la misma base: que lo primordial es el uso de barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social”.

Finalmente, el director de Epidemiología de la provincia, doctor Rogelio Calli, aseguró que la idea de estas charlas es trabajar de forma coordinada a fin de asegurar la limpieza y medidas de bioseguridad; para luego proceder a encontrar los contactos estrechos, aislarlos, hacer la cuarentena y posteriormente hacer la limpieza o sanitización de lugar para seguir trabajando.

“Si sucede un caso así, lo que hacemos es verificar el tipo de contacto que tuvieron con la persona con COVID-19. Vemos si cumplen con los criterios de contacto estrecho; éstos son: haber estado más de 15 minutos a una distancia menor a dos metros y sin uso adecuado al equipo de protección personal. Hacemos esa clasificación para que hagan la cuarentena las personas que efectivamente son contacto estrecho”, afirmó.