Covid-19 en Tucumán: Recomiendan extremar los cuidados en ambientes de trabajo

La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, mantuvo una reunión con el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, para realizar un balance de las acciones que se llevan a cabo desde el ministerio. En el marco de las recomendaciones generales a la población, se hizo especial hincapié a los momentos de descanso en los lugares de trabajo, donde se han producido contagios.

“Recordemos que estamos en situación viral comunitaria y eso significa que cada día tenemos casos. Posiblemente se sumen más, pero esto va a depender también del comportamiento que tengamos nosotros como ciudadanos“, expresó Medina Ruiz.

Por esto, el profesional recalcó que para evitar contagiarnos debemos respetar las medidas de bioseguridad: “Si salimos sin necesidad y nos exponemos sin barbijo, sin lavarnos las manos, posiblemente nos contagiemos y también a nuestra familia”.

Agregó además que es importante extremar los cuidados particularmente en los ambientes laborales, durante el almuerzo o desayuno. Comentó que es en estos momentos donde no se usa el barbijo, la distancia es menor a dos metros y habitualmente se comparten ambientes poco ventilados. “Hemos podido evaluar en estos días muchos contagios en estas situaciones, en lugares de trabajo, donde la persona no se contagia en el lugar de trabajo específico sino en la hora de descanso”, aseguró.

Además del balance realizado, el secretario ejecutivo médico destacó nuevamente las recomendaciones que se brindan desde el principio de la pandemia para evitar el contagio. “Si yo no tengo obligación de salir, no salgo. Hoy no sé quién puede tener Covid positivo. Por lo tanto si yo no sé, me quedo en mi casa”, agregó.

Por otro lado, en caso de ser necesario salir, se debe usar el transporte público lo menos posible y al descender, tener la precaución de lavarse bien las manos con agua y jabón o higienizarlas con alcohol. Además, se debe colocar correctamente el barbijo en todo momento.

Para finalizar, en caso de ya presentar síntomas, el profesional recalcó: “Hoy no es necesario hablar al 0800. Si tengo síntomas debo ponerme el barbijo, lavarme bien las manos y tratar de no usar el transporte público. Luego ir a un consultorio febril, a un consultorio privado o público, de un CAPS cercano o una clínica privada y contar nuestros síntomas: tengo resfrío, catarro, pérdida del olfato, tos o eventualmente me falta el aire. Si falta el aire se debe llamar al 107 o al servicio de emergencia privada que uno tenga porque esto ya se trata de una urgencia. Si tenemos síntomas leves o es de noche, podemos esperar al otro día para consultar al lugar más cercano de salud que tenga en mi casa”.