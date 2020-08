Una madre tuvo que esconder a su hija de 12 años porque su vecino se obsesionó con la nena.

El acusado se llama Gregorio Evaristo Leiva y está condenado por abusar de su propia hija y embarazarla. Pero le concedieron la prisión domiciliaria hace dos meses porque es grupo de riesgo de Covid-19. Aseguran que viola todo el tiempo las reglas de la domiciliaria.

“Está sufriendo acoso verbal por parte de este tipo desde hace casi un mes. Ayer tuve que mandarla a la casa de una tía. Ella está muy asustada. Radiqué varias denuncias y pido que alguien haga algo. Vivo con el miedo de llegar a casa y encontrar a mi hija violada o muerta“, dijo Eliana, madre de la niña.

“El 27 de junio él estaba bebiendo alcohol. Mi hija estaba afuera y él comenzó a decirle cosas. Ella volvió a casa llorando. Fui a la comisaría y no me tomaron la denuncia. Fui a la fiscalía y me enviaron a la brigada, desde la brigada me enviaron a la Regional Este para poder denunciarlo. El acoso sigue, hasta ayer siguió y cada vez que yo me voy a trabajar. Venían sus amigos y se ponían frente a mi casa a mirar“, comentó.

“No podemos salir a la vereda por que él está todo el tiempo mirando. Estamos presas en la casa. Yo soy testigo de todo esto“, aseguró Amira, hermana de la víctima.