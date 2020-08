El problema del transporte y la limpieza de canales está en la agenda del Concejo

El concejal de San Miguel de Tucumán, José “Lucho” Argañaráz, consideró que no momento de hacer política con dos graves problemas que afecta a los tucumanos, como es el nuevo paro del transporte público de pasajeros (el cuarto en el año) y el estado que presentan los canales de desagües que bordean la ciudad capital. “Estamos analizando la problemática del transporte en el Concejo Deliberante, el presidente del cuerpo, Fernando Juri, está abocado en el tema y no habrá una solución hasta que todas las partes se sienten a una mesa a ponerse de acuerdo”, dijo Argañaráz.

En cuanto a la basura y el mal estado de los canales Norte y Sur, que bordean la ciudad capital, el edil rechazó cualquier responsabilidad de la Municipalidad y señaló que hay un fallo judicial que establece que es la provincia la que debe encargarse de su mantenimiento. “La Sala III en lo Contencioso Administrativo en un fallo lo dijo claramente y le ordenó a la Provincia que cumpla con el mantenimiento del canal”, afirmó Argañaráz.

No obstante, el concejal admitió que el Concejo Deliberante y la Municipalidad “están dispuestos a colaborar con la Provincia, porque entendemos que es momento de trabajar todos juntos y no buscar peleas políticas, que no sirven para nada y no resuelven los problemas de los vecinos”.

El también interventor de la Unión Cívica Radical en Tucumán, comentó que el comité nacional decidió prorrogar el mandato de la intervención hasta el 31 de junio de 2021.