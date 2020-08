Desesperado pedido para que abran los cementerios: “Se puede ir a un shopping pero no a un cementerio”

Una joven madre que perdió a su esposo hace 145 días escribió una carta pública para pedir que le permitan ir al cementerio. “Podemos ir a un bar, al súper, al shopping; pero no se puede entrar a un lugar inmenso, donde no va nadie”, señala Susana López. Y pide #AbranLosCementerios

Nota completa de Susana:

Mi nombre es Susana, este año me tocó vivir una perdida. Voy a escribir este desde mi lugar tratando así de mostrar lo que le pasa a los otros. Ramón, el hombre al cual amaba y amo con toda mi alma se fue de este mundo el lunes 30 de marzo entre las 19:10 y las 20:50 (momento en el que lo vi) estando los 3 en nuestro departamento.

Yo estaba en el living con nuestro hijo y él estaba en el cuarto viendo tele. No sé cómo, y todavía no entiendo por qué pero se durmió y se murió de una manera tan silenciosa que todavía duele y aturde a la vez. Nunca me dijo que le dolía nada, simplemente se durmió y creo que sin darse cuenta y sin dejar ni una muestra de dolor se fue su alma de este mundo. Ya pasaron 145 días de esto. Lo cual no me sucedió a mi únicamente sino a todos los que lo conocíamos y queríamos. Más allá de su muerte, que sucedió en un momento de pandemia mundial en donde todo el mundo estaba conviviendo con algo desconocido, yo tuve en estos largos días mucho tiempo para pensar y para hacer lo posible para poder convivir con esto que siento cada día cuando abro los ojos y cuando me voy a dormir, que es la ausencia.

Después de tener que atravesar por miles de trámites, llamadas de teléfono a tarjetas, a bancos, al cementerio, a los clientes, a tribunales estoy aquí sentada escribiendo esto para describir un poquito lo que siento. Esta pandemia nos afecta a todos y por supuesto que hay que cuidarse, escuche miles y miles y miles de informativos, de notas, de audios, de cadenas con respecto al COVID 19 y pude ver que hay miles de propagandas en donde nos dicen que vamos a volver a abrazarnos y que vamos a aprender a vivir de otra manera y que vamos a ser mejores. Bueno lamento decir esto pero no es así. Esta pandemia no solo trajo muerte, sino también la angustia, el miedo, el aislamiento y la desesperación que lo hacen más terrible aun al asunto.

Todo el tiempo escucho que esto nos va a dejar algo. Y saben que pienso? Que está dejando estupidez, egoísmo extremo, que no se está aprendiendo nada, que está dejando una inhumanidad ante la muerte y ante la vida que nunca antes se vio. Nunca vi tan poco pensamiento. Tanta poca razonabilidad. Tan poca empatía. Yo entiendo todas las disposiciones del COE y que son generales pero no están pensando, no solo en el virus sino lo que este virus está dejando, que es justamente todas las familias que quedamos vivas después de sufrir la muerte de un ser querido en esta circunstancia. No se muere gente únicamente por el virus también se muere por desesperación.

Saben lo que es velar a un ser amado en una pandemia? Les cuento. El cementerio, aunque la persona muera de manera natural no deja velar a cajón abierto y de favor te dejan que estés 3 horas a la par del cajón cerrado al cual vos desde que lo llevan de tu casa no podes ver ni siquiera saber si le pusieron la ropa que vos les diste que le pongan. En una sala enorme dejan pasar 5 personas, si entra una de más hay un patovica de esos como los de los boliches que te están diciendo que salgas!!! Y del sepelio ni hablar, solo 10 personas en un lugar inmenso. Así se despide a un ser querido en una pandemia.

No sé si saben pero los velorios tienen un sentido psicológico porque sirven para que la persona cierre un ciclo en su cabeza y empiece el proceso del duelo. O sea yo me pregunto? En medio de tanta muerte, no se podía pensar en empanizar con lo que quedamos vivos? Como para que por lo menos no nos sea tan complicado poder después procesar ese dolor?. Voy a hacer otra aclaración el cementerio te cobra como si ellos te hubieran hecho el servicio en tiempos normales o sea, antes de entrar ya tienes que pagar y para hacer la placa te cobran 1 año y medio por adelantado. Obviamente que ellos les importa no abrir. Que paradójico no? Yo no digo que se larguen a llorar pero por lo menos no sean tan sinvergüenzas de no ponerse en el lugar de sus cliente que somos lo que le mantenemos “vivo” el lugar, no puedan darse cuenta y decirle a los del COE che mira, ya que vos nos estás pensando en este aspecto te ayudo yo, no me cierres el cementerio porque yo cumplo las medidas sanitarias y como no viene casi nadie o las visitas son muy espaciadas lo puedo controlar con los protocolos respectivos. aquí falta algo esencial para dirigir algo así, que es la voluntad. Total ya está pagado.

Hago muchas cosas todos los días para tratar de ayudarme a atravesar y aprender a vivir con esto que me tocó. Aprendí que nadie está exento de vivir algo así. En definitiva todos tenemos el mismo destino.

Encontré en ese lugar (el cementerio) un lugar más para conectarme con la tristeza que siento, no me hace mal, porque puedo expresar lo que siento y de alguna manera imaginarme que él en algún lugar me está escuchando. Yo entiendo la emergencia pero no entiendo las contradicciones. Resulta que se puede ir a un bar, se puede ir al súper, se puede ir al shopping pero no se puede entrar a un lugar inmenso, a dónde no va nadie!!! El especial los días de semana, no hablas con ningún empleado sino simplemente te dirigís hasta el lugar preciso en dónde está tu “parcela” y nada más, todo esto obvio con barbijo puesto. O sea de las veces que fui no me cruce ni a diez metros a la redonda con nadie!!! Las posibilidades de contacto en ese lugar son nulas. Ahora yo me pregunto, como puede ser que en medio de una pandemia y en medio de tanta muerte, no se piense en las emociones, en lo psicológico, o en los que nos va a ayudar a salir adelante de alguna manera. Porque todos necesitamos y tenemos distintas formas. Yo todos los días me levanto y hago el esfuerzo de acostumbrarme a vivir sin Ramón, no es lo único que hago ir al cementerio pero es una cosa más. La empatía y el pensamiento para hacer cosas razonables no existen evidentemente.

Y para terminar esta pandemia está dejando miseria, prejuicio, inhumanidad y falta de empatía. Para los que no saben que es se las dejo aquí EMPATIA: (del griego ἐμπαθής, «emocionado») es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Es por esto que es vital para la vida social. Además consiste en entender a una persona desde su punto de vista en vez del propio, o en experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones del otro. La empatía no implica en sí misma motivación de ser una ayuda; sin embargo, puede volverse una base para la solidaridad o angustia personal, lo que podría resultar en una reacción.

La palabra más usada en estos tiempos y la menos practicada. Que triste.