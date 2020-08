Jujuy subsidia a centros de arte, artesanos y artistas de la provinciales

El secretario de Cultura, Luis Medina Zar, en el marco de la teleconferencia que propicia el gobierno provincial, lanzó una segunda etapa de subsidios destinados a artistas, espacios culturales y escuelas artísticas. Además, indicó la continuidad del subsidio en la tarifa eléctrica para espacios culturales.

Para inscribirse, los interesados deberán dirigirse al sitio web de la Secretaría de Cultura de Jujuy: http://cultura.jujuy.gob.ar/ y llenar los formularios correspondientes.

En el caso de los subsidios de $10.000 pesos, los requisitos son los siguientes:

-Estar inscripto en el Registro Provincial de Artistas de Jujuy (http://cultura.jujuy.gob.ar/registo-provincial-de-artistas/) y tener la constancia de inscripción.

-Ser mayor de 21 años.

-Acreditar 3 años como mínimo en la disciplina.

-Fotocopia de DNI.

-Certificación Negativa expedida por ANSES (página web).

-Curriculum Vitae.

-No percibir ningún tipo de ayuda del Estado Nacional o Provincial (IFE, AUH, Progresar, etc.)

-No haber sido seleccionado en la primera convocatoria.

Fuente: El Tribuno Jujuy