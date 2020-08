Ya tiene fecha la audiencia en el TAS: San Martín vs AFA

La disputa entre San Martín y AFA viene desde hace mucho tiempo. Claro, desde que se paró el fútbol en todo el mundo y desde Viamonte decidieron que en la Primera Nacional los ascensos se definan en cancha, los tucumanos se pusieron firmes para que se respete la posición que tenían en la tabla al momento en que no se jugó más. Y ahora, luego de muchos idas y vueltas, esto va llegando a su fin: el TAS le puso fecha a la audiencia ente el Ciruja y la Asociación del Fútbol Argentino para el 16 de septiembre.

Ésta se realizará a las durante la mañana de ese día y será a través de Zoom. ¿Quiénes participarán? Además de Roberto Sagra y Claudio Tapia, estarán los abogados de ambas partes y los tres jueces del Tribunal. Cabe recordar que lo que reclama el Santo es el cupo para la Primera División, y de esta forma se lo contaba en junio, el abogado Gonzalo Masot a Olé: “Si acá no hubiese afectados, la resolución nunca habría sido cuestionada. Reglamentariamente, cuando se termina una temporada, tenés que proclamar los ascensos, descensos y permanencia. Es normativo, no sujeto a interpretación. Y acá se dio por terminada la temporada, no por suspendida“.

Igual, no es la única causa que está abierta entre estas dos instituciones, sino que la pelea va todavía más allá. Es que San Martín también fue a la Justicia ordinaria contra AFA para conseguir la nulidad de la Asamblea que se llevó a cabo en mayo, en la que reeligió al Chiqui como presidente. ¿Las razones? “Ese día se pretendió tener por ratificación lo dispuesto en el Boletín 5768, que es el que decretó la finalización de la temporada y perjudico a San Martín de Tucumán, dejando incierta la definición de los ascensos cuando por mérito deportivo el club se merecía un lugar en la Liga Profesional, ya que era el primero en su Zona y en la tabla general“, contaron. Claro, aquí también habrá una audiencia, pero será más cercana en el tiempo, más precisamente el próximo lunes, aunque eso sí, en está no se espera que estén presentes los máximos dirigentes.

Una nueva hoja en la novela que tiene a San Martín y a la AFA, a Roberto Sagra y a Claudio Tapia como protagonistas principales, la cual va llegando a su fin, pero eso no significa que no queden párrafos importantes todavía, porque en la audiencia en el TAS, no solamente se puede definir el futuro del club tucumano, sino que con eso también puede hacerlo toda la categoría.

FUENTE: Olé