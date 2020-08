La carta de una niña emocionó a toda la fuerza policial

Una niña de 9 años tuvo un sorpresivo gesto que emocionó a toda la fuerza policial. Le escribió una carta a los policías que ella ve en su barrio para agradecerles por todo lo que hacen para proteger a todos los vecinos.

“Fue mientras realizábamos los recorridos para prevenir los delitos y concientizar a los vecinos para evitar contagios del Covid-19. Allí nos encontramos con una grata sorpresa al recibir una cartita de una pequeña”, relató el Jefe de la Unidad Regional Este (URE), Comisario José Valdez, quien recordó que diariamente los recorridos en los barrios se realizan a pie y en móviles, con la participación de las patrullas motorizadas, Infantería y vigías de la municipalidad de Banda del Río Salí.

El Comisario Inspector Fabio Ferreira, Segundo Jefe de la Regional Este, fue quien recibió la carta de la mano de Martina, acompañada de su mamá Mónica Mega de Castañares. “Cuando recorríamos el Barrio 260 Viviendas “San Miguel Arcángel”, que está ubicado sobre la ruta 306, nos llamaba una señora para entregarnos algo y fuimos sorprendidos por la carta que hizo su hija para los policías en agradecimiento por los recorridos que hacemos diariamente”, dijo Ferreira, quien emocionado compartió el mensaje con todos los efectivos. “Es la primera vez que una nenita nos reconoce de esa manera nuestra labor”, agregó.

“Muchos se quejan de que con esta pandemia tenemos que tener la educación en las casas, pero a mi hija le sirve mucho que hagamos juntas las tareas, además tiene excelentes docentes. Ella está en tercer grado y le enseñaron a escribir una carta. Cuando estaba viendo pasar a los policías haciendo el patrullaje en el barrio le surgió escribirle a ellos. Así fue que la redactó el domingo pasado por la noche y la entregamos el lunes”, contó la mamá de la pequeña refiriéndose a cómo surgió la grata sorpresa.

“Les agradezco a los policías, porque ante la inseguridad, en el caso particular de mi familia, siempre han estado. Esta vez también están presentes, me gustaría que se los valore mucho más”, acotó la mujer, mientras su hija recibía un hermoso regalo de parte de los jefes de la URE: una tablet para que la pequeña la use en su educación virtual.

La carta de la pequeña

“Mi nombre es Martina, voy a 3 grado, quiero agradecerles por todo lo que hacen todos los días, protegernos en estos momentos de que no salgamos a la calle y nos contagiemos de Covid-19. Le cuento señor policía que todas las noches rezo para que todo esto termine pronto , podamos juntarnos con nuestra familia, amigos, compañeros, maestra, y podamos salir a jugar, quiero pedirle que se cuiden y usen barbijo para que no se enfermen de Covid-19”, reza el emotivo escrito.

Y finalizó con su nombre y una frase enmarcada en un corazón que emocionó a todos los uniformados: “Policías son súper héroes”.

De esta manera, el tierno mensaje de la pequeña se viralizó en las redes sociales y se replicó en los grupos de whatsapp de todos los policías, quienes se mostraron muy gratificados por el reconocimiento de la niña.