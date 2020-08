Melconian opinó sobre la economía del país: “Estamos en un quilombo”

El economista Carlos Melconian analizó la situación económica y monetaria de la Argentina en medio de la pandemia y opinó sobre el accionar del Gobierno frente a la crisis. “Estamos en un quilombo”, sostuvo.

“Con la pandemia a la Argentina se le cayó un piano en la cabeza. Y este Gobierno que va a decir, que 100% del problema es el coronavirus, pero que hasta marzo venía fenómeno. De la misma manera que el el gobierno anterior dice que el despelote empezó con las PASO porque la gente se dio cuento de quienes venían después“, arrancó Melconian al intentar explicar las excusas que ponen los dirigentes ante la actual crisis económica.

“Vino la pandemia y se te cayó el piano, el mundo bajo distinta metodologías imprime billetes, porque la piña es grande“, continuó el economistas al hacer un paneo sobre las medidas que se están tomando en el resto del mundo.

“Entonces salieron los países a la carga a poner plata, incluída la Argentina pero el problema que tiene nuestro país es que su sociedad no quiere la meneda local, la quiere solo para trasaccionar. Y eso es porque la cagaron 150 veces con la moneda local, no es que son especuladores”, agregó.

“Históricamente cuando se tira semejante toneladas de emisión monetaria, hay salto inflacionario y devaluatorio“, indicó este viernes en diálogo con radio La Red.

Según Melconian, “tenemos un quilombo, el mundo está discutiendo como recupera su caída, pero al mundo no le preocupa la deuda ni la emisión”.

“En el mundo es normal la emisión monetaria ante ciertas situaciones, aca no es normal y por eso tenemos los problemas que tenemos”, sostuvo .

Entonces el economista intentó explicarlo de manera más gráfica, apelando a un cuento clásico infantil, “Los Tres Chanchitos”: “Esta es como la historia del chanchito que hace la casa de barro, que hace la casa de paja y que la hace de cemento. Si cuando te viene una buena, vos haces una casa de cemento después tenes con qué enfrentar los embates. Pero si cuando te viene buena, encima la lidapidas con un gasto público que después cuando se corta la buena no lo podes sostenes, entonces entras en todas esas ganzadas de ver si subir el impuesto a la ganancias, subir impuesto personales, que tienen que pagar los ricos, que no se puede en democracia tener tanta pobreza. Pero en dónde estabas cuando entro la buena y tenías que hacer la casita de cemento“.

“Los líderes políticos le enseñan a sus sociedades a no dilapidar la plata cuando hay bonanza porque se supone que piensan en las sociedades futuras“, apuntó.

“Acá la realidad, o lo que va a venir no va a pedir permiso, y ese es el mayor enemigo que tiene un gobierno”, lamentó.

En otro pasaje de la entrevista, Melconian fue consultado sobre las recientes declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de que “Argentina había iniciado una recuperación en tiempo récord”, y fue contundente: “¿Qué querés que diga el jefe de Gabinete, que nos estamos yendo al carajo?”

El economista si bien admitió que hubo rebotes, indicó que “seguimos en negativo. La pregunta acá es sobre continuidad, la sustentabilidad, la genuinidad, pero la realidad es que hay poca”.

“Está habiendo unos rebotes en algunos segmentos que tienen sus costos ligados al cambio oficial, entonces la gente, como no puede comprar dólares al precio oficial, busca artículos sustitutos para sacarse los pesos de encima“, detalló.

Al finalizar, sostuvo que “la política y a veces se equivoca y llama rebote algo basado en anormalidades y no en cuestiones genuinas. Para la inversión genuina miran Vicentin, Edesur, telecomunicaciones, reforma judicial. Y el mundo también razona así, y no quieren poner su dinero en un lugar donde no ponen plata ni los que viven ahí“.

