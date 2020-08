Dueños de los gimnasios hacen notar el descontento

A raíz del incremento de casos positivos de Covid-19 registrados en Tucumán en las últimas semanas, el Comité de Operaciones de Emergencia, atento a las indicaciones del gobernador, Juan Manzur y del Ministerio de Salud de la Provincia, resolvió suspender flexibilizaciones a fin de disminuir los contagios y la circulación viral comunitaria. Estas medidas serán aplicadas a partir de las 00:00 horas de este sábado y se extenderán durante 15 días.

Entre las suspensiones están las actividades en los gimnasios, quienes han hecho notar su descontento por las medidas tomadas.

“El Estado debe hacer la parte que le corresponde, no puede solo un sector de la sociedad cargar con todo el sacrificio. La medida tomada no solo genera incertidumbre en los propietarios de gimnasios sino que también lleva un temor injustificado a la sociedad. No tenemos duda que este nuevo cierre será definitivo para muchos gimnasios que no podrán mantenerse. La actividad física, ayuda al sistema inmunológico y el Ministerio de Salud lo sabe. El Estado no nos ayuda, nos están matando comercialmente. No somos parte del problema, sino de la solución. Estamos en alerta y movilización permanente, de manera cuidad y responsable”