Jorge Lanata fue operado y esta noche no saldrá al aire PPT Box

El programa Periodismo Para Todos Box (PPT) no se emitirá esta noche en eltrece debido a que su conductor, el periodista Jorge Lanata, se encuentra internado en el Instituto Favaloro, donde fue sometido a una intervención quirúrgica menor.

“Jorge Lanata fue sometido a una intervención quirúrgica menor en la mañana del sábado. Las molestias propias del postoperatorio provocaron que permanezca internado en el Instituto Favaloro y por tal motivo no podrá estar al frente del programa Periodismo Para Todos Box”, informó eltrece a través de un comunicado.

Al periodista y conductor se le aplicó también el protocolo sanitario por el coronavirus como norma sanitaria, ya que habría presentado unas líneas de fiebre.

Esta tarde en TN, el periodista Ignacio Otero se refirió a la salud de Lanata. “Hablar de él es como hablar de mi papá postizo. No pasa nada, está todo bien, simplemente que PPT no sale al aire porque se sometió a una operación el sábado. Suele hacerse las intervenciones los sábados para no faltar ni a la radio ni al canal. Pero esta vez simplemente empezó con un dolor, unas líneas de fiebre en el posoperatorio y por eso su médico le dijo que se tome un día de descanso. Recuerden que Jorge se hace diálisis, tiene problemas en los riñones por eso es más complicado tomarse un bloqueador de dolor si tiene molestias en el posoperatorio. En su caso, en esas situaciones se decide por el reposo y obviamente teniendo en cuenta su cuadro es la mejor manera de tratarlo. Jorge está bien”, cerró Otero.

Fuente: La Nación