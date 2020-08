Albarracín acerca de la ley de narcomenudeo y la quema de cañaverales

El legislador Raúl Albarracín habló con Los Primeros respecto a la ley del narcomenudeo y la quema indiscriminada de cañaverales, luego de finalizar una reunión con la Comisión de Seguridad y Justicia, que se llevó a cabo esta mañana en la Legislatura.

“Es importante y fundamental que la provincia se involucre en la lucha contra el narcotráfico de drogas. Esta sería la segunda prórroga, para que el Poder Ejecutivo equipe a la Policía de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal, capacite a sus operadores, de modo tal que desde el 1º de septiembre entre en vigencia y se aplique”, expresó Albarracín.

También agregó que “esto fue nuevamente prorrogado, a través de un proyecto de ley para darle tratamiento en la próxima sesión, yo me opuse a esta iniciativa porque creo que es fundamental, la entrada en vigor de la ley. No hay ningún tipo de explicación, es evidente que no se hizo nada en sentido conducente para tratar esta ley”.

Con respecto a la quema de cañaverales, expresó que “en la sesión del jueves tendrá tratamiento, el proyecto tendiente a exhortar al MPF, para que investigue todo lo referido a la quema de cañas, los daños ambientales y a la salud que esta produce. Hoy, esto ha crecido de modo abismal, sin que haya ningún tipo de rigor ni de sanción para quienes mantienen estas prácticas”.