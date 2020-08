Situación epidemiológica del Centro de Salud

La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, mantuvo una reunión con el secretario ejecutivo médico, Luis Medina Ruiz, y la subsecretaria de Estado, Lucia Cebe, quienes a través de videoconferencia con los directivos del efector evaluaron la situación epidémica y realizaron un seguimiento de los pacientes allí internados.

Al respecto, Medina Ruiz comentó que el Centro de Salud y el hospital del Este son los que atienden a la mayoría de los pacientes con Covid-19 hasta el momento. “Nos pusimos a disposición de las direcciones para todo lo que puedan llegar a necesitar. Estamos evaluando un proceso de comunicación más fluida con el paciente y con la familia”.

Además, en la reunión se analizó la evolución de los pacientes y la cantidad que están atendiendo ya sea en el sector de internaciones o en el consultorio de febriles.

Parte del balance realizado en la reunión incluyó la necesidad de enfocarse en lo asistencial, ya que “en primer lugar, desde el Siprosa y el ministerio se estuvo trabajando mucho en lo preventivo, en la frontera, en la terminal y en el aeropuerto, evitando que ingrese el virus a la provincia, pero hoy ya está circulando”, agregó el funcionario.

Por otro lado, brindó recomendaciones a la comunidad para disminuir el riesgo de contagio de Covid. “Hay pacientes que tienen síntomas y otros que no. Los que no, pueden estar circulando en la vía pública junto a nosotros. Le pedimos a la comunidad hoy más que nunca que el que no tenga que salir de su casa, no lo haga”.

Además insistió en las medidas de bioseguridad que se difunden desde el inicio de la pandemia: Correcto uso del barbijo, que cubra desde la nariz hasta el mentón.

Evitar tocarse la cara.

Evitar ambientes cerrados sin ventilación.

Lavarse las manos con agua y jabón o higienizarlas con alcohol al 70%.

“Estas recomendaciones sirven para evitar el contagio y si somos portadores del virus, contagiar a otras personas. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que cuidarnos, a nosotros y cuidar a nuestra familia”, concluyó el profesional.