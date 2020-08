Macri cruzó al Gobierno: “Tienen la intención de llevarse todo por delante”

El conflicto entre el oficialismo y Juntos por el Cambio en el Congreso dejó en suspenso las diferencias dentro de la coalición opositora. Con asistencia perfecta, los integrantes de la mesa nacional advirtieron en una reunión virtual por el “riesgo de conflicto institucional” y avalaron el llamado a los legisladores a estar presentes este martes en Diputados, en una estrategia compartida por referentes del ala intransigente y los más moderados. “Está demostrado que la intención que tienen es llevarse todo por delante”, dijo Mauricio Macri desde Zurich.

La mayor parte de la hora y media de reunión giró sobre la la tensión creciente en Diputados, con el escenario trabado luego del vencimiento del protocolo para las sesiones virtuales y la negativa de Juntos por el Cambio a prorrogarlo, en un intento de frenar la reforma judicial aprobada en el Senado y otras iniciativas, como el aporte de las grandes fortunas.

Cristian Ritondo -jefe del bloque del PRO- expuso sobre la pulseada -y las negociaciones por ahora truncas- con Sergio Massa y Máximo Kirchner para la jornada de este martes. Luego no sólo Macri apoyó el desafío opositor de ir al Congreso. También María Eugenia Vidal, del sector conciliador: “En funcionamiento provisorio fue por la emergencia. Después de cinco meses hay que pasar a otra etapa”, propuso dejar atrás la metodología mixta.

Otro que se expresó en ese sentido fue Martín Lousteau. “Quieren sacar el impuesto a los ricos y vemos el costo de la reforma judicial. No sólo es cómo se recauda, también cómo se gasta”, planteó el senador radical. En un momento contrapusieron los proyectos del Ejecutivo con lo que calificaron como “anomia” ante la toma de tierras en el sur del país y el conurbano bonaerense. “Hay un desorden, una falta de ley, es una locura”, cuestionó Patricia Bullrich. Miguel Pichetto se pronunció en una línea similar.

Por la tensión en el Congreso, los integrantes de la mesa resolvieron que las autoridades legislativas no irán al acto en el que Alberto Fernández celebrará el acuerdo con los bonistas. Asistirán juntos -así lo acordaron-, Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores radicales.

En un tramo de la reunión el alcalde porteño agradeció el respaldo de sus socios ante las críticas del Presidente y otros funcionarios, en una relación con la Casa Rosada sin la armonía de la primera etapa de la cuarentena. En particular se refirió a los cruces por la “opulencia” de la Ciudad. “Fue un error del Gobierno, hay que nivelar para arriba. Salimos bien parados”, consideró Rodríguez Larreta.

La disputa en estas horas en el Congreso no se generó por el temario de esta semana en Diputados sino por la continuidad del método para sesionar. Massa convocó para este martes a tratar la asistencia al sector turístico y el aumento de sanciones a la pesca ilegal, con funcionamiento mixto -la mayoría de los legisladores de modo virtual- y Juntos por el Cambio se opuso a la prorroga por un mes (“no vamos a dar un cheque en blanco por otros 30 días”) con el objetivo de frenar el avance con ese formato de otros proyectos controvertidos.

“Hay mucha bronca en los bloques y si no hay acuerdo vamos a tener una foto difícil en el recinto, con un conflicto institucional”, advirtió en la reunión virtual Juan López, de la Coalición Cívica.

“Esa modalidad ha llegado a un límite y hay que encontrarle un esquema de salida como se hace con la cuarentena”, difundieron los miembros como conclusión, en referencia a la metodología mixta. “La manera en que el oficialismo propone esta sesión es un avance más hacia el abuso de poder y el límite al debate. Un hecho más que se suma a Vicentin, la reforma judicial, la reforma de la Corte Suprema, el micrófono silenciado a los senadores, el ataque al Procurador y el traslado de jueces desoyendo lo que ya dijo la propia Corte”, enumeraron entre los puntos que consideraron más controvertidos de la gestión del Gobierno.

También se conectaron Humberto Schiavoni por el PRO, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff por la UCR y Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin por la CC. No tocaron el encuentro de Lousteau y Enrique Nosiglia con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, lo que generó reproches internos en la coalición opositora. “No hubo tiempo pero va a haber que hablarlo, eso no puede pasar como si nada”, quedó pendiente para uno de los que participaron.

FUENTE: Clarín