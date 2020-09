Catherine Fulop y su familia tienen coronavirus

A través de su cuenta de Instagram, Catherine Fulop confirmó que tiene coronavirus, al igual que su esposo, Osvaldo Sabatini, y la hija menor de la pareja, Tiziana.

“Hola, mi gente. Buenos días. Este videíto lo hago rapidito para comunicarles que a finales de la semana pasada empecé a tener unos síntomas que nunca pensé que podían ser de Covid porque a mí cada tanto me da dolores de cabeza”, comenzó diciendo la actriz venezolana.

En este sentido, Fulop expresó: “El viernes después de la radio me llamó la atención que me dio fiebre a la tarde y dije: ‘wow, ¿qué es esto?’. Porque me dolía el cuerpo y tenía dolores de cabeza así que me hisopé y el resultado fue positivo al igual que mi familia: Ova y Titi”.

“Estamos todos contagiados de Covid, pero estamos todos bien gracias a Dios con los síntomas normales: algo de fiebre, dolor de cuerpo, de garganta y sensaciones raras en la boca”, aseguró y añadió: “Me preguntaban qué había pasado que no aparecía por las redes y era porque los primeros días son bastante fuertes porque te duele mucho el cuerpo y estás muy cansado así que espero ir mejorando”.

Finalmente, la conductora concluyó: “Ya no tuve fiebre y mi familia recién la está transitando así que a rezar mucho, que estemos todos bien, que pase esto pronto. A cuidarse. Gracias y se los quiere”.