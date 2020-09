Sesionará la Legislatura el próximo miércoles

Durante el jueves y viernes de esta semana, se realizarán trabajos de desinfección en la Legislatura. Por eso, tras la reunión de Labor Parlamentaria, se decidió volver a sesionar el próximo miércoles.

Regino Amado, presidente subrogante, expresó: “Hemos decidido que el próximo miércoles vamos a sesionar desde as 9 de la mañana, con aproximadamente diez temas que tienen que ver con la pandemia, como la ley de medio ambiente por la quema de cañaverales”.

Asimismo, detalló que se tratará “la posibilidad de que los municipios cuenten con una oficina y un gabinete interdisciplinario para casos de violencia hacia la mujer; y expropiaciones para un plan de vivienda próximo a la escuela técnica nueva”. “Otorgar beneficios a droguerías que hagan inversiones importantes”, consideró.

“Todos coincidimos en que es muy importante el tema de salud, acatar los consejos del Ministerio de Salud y el COE, pero preocupa mucho la situación económica. Veremos cómo intercederemos ante el COE o algún área del Poder Ejecutivo para que los rubros que fueron desalentados se los pueda ayudar”, manifestó Amado.

A su turno, el legislador José Ricardo Ascárate dijo: “La Legislatura sigue sesionando. Hay que hacer una desinfección integral, por eso será el miércoles próximo, así tendremos la certeza de que estará en condiciones sanitarias”.

“Un tema que nos preocupa a todos es la quema de cañaverales, que tiene muy vieja data y no tiene resolución. Otro tema muy importante que tiene dictamen es la reglamentación de la pirotecnia en Tucumán”, apuntó.

En cuando a las decisiones que se tomaron desde el Comité Operativo de Emergencia, Ascárate sostuvo: “Lo problemático no es el regreso a fase 3, es la arbitrariedad de la medida. Para que el COE anote: no se pueden andar regulando cosas a pedido. No puede ser unos sí y otros no”.