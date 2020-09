Cerraron totalmente la feria de El Bajo

Cerraron totalmente la feria que funciona en la Vieja Terminal de Ómnibus, ubicada en la zona de El Bajo. La medida fue dispuesta por la Dirección Provincial de Defensa Civil por medio de una notificación que establece el cese inmediato de las actividades comerciales de la feria.

Los puesteros exigen trabajar pero acataron las medidas, para seguir con el diálogo. También aclaran que “la medida es para las ferias, pero nosotros somos un centro comercial. Hay otro paseo de compras al frente que se llama azul y está totalmente abierto, queremos igualdad de condiciones”.

“Trabajamos al día, dependemos de la venta diaria, familia que no trabaja, familia que no lleva el alimento a su casa. Todavía no sabemos el motivo real por el cual decidieron cerrar

“Tenemos 230 puestos, la notificación dice por 15 días, pero hay ferias que son cerradas, sin ventilación y están abiertas”.

